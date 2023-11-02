رياضة شمال سيناء: تجهيز 3 استراحات استشفاء للمصابين الفلسطينيين (فيديو)

جهزت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء 3 استراحات عبارة عن استشفاء للمصابين الفلسطينيين بعد تقديم العلاج لهم وخروجهم من المستشفيات المختلفة.

الشباب والرياضة بشمال سيناء: تجهيز 3 استراحات استشفاء للمصابين الفلسطينيين

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة أنه تم تجهيز 50 سرير بنادي اتحاد سيناء الرياضي لاستقبال المصابين الفلسطينيين بعد تقديم الرعاية الطبية لهم كاستشفاء حتى عودتهم الى قطاع غزة.

وأضاف مدير المديرية أنه يجري تجهيز اثنين من مراكز الشباب الأخرى للأشقاء الفلسطينيين في بئر العبد والشيخ زويد.

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