وصل معبر رفح، قبل قليل، 18 مصابا فلسطينيا تمهيدا لنقلهم لمستشفى العريش العام، لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف المتمركزة في معبر رفح، ليصبح إجمالي من وصل إلى معبر وجار نقلهم لمستشفى العريش العام 21 مصابا.



معبر رفح يستقبل 21 جريحا فلسطينيا تمهيدا لنقلهم لمستشفيات شمال سيناء

ويجري الكشف على المصابين في منطقة الفرز في معبر رفح البري تمهيدا لنقلهم عبر سيارات الإسعاف المصرية إلى مستشفى العريش العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ قام بزيارة الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام.



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وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج بالمستشفى.



وأكد المحافظ أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير وأنه سيتم استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



وأشار المحافظ إلى توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم مؤكدا وصول ٤٩ مصابا إلى مستشفى العريش العام وبئر العبد التخصصي وتحويل مصاب للعلاج خارج المحافظة.



وأكد المحافظ أن مستشفيات المحافظة نسق أول طبي، ومستشفيات مدن القناة نسق ثاني طبي، ومستشفيات القاهرة نسق ثالث طبي، معلنا عن تشغيل المستشفى الميداني بالشيخ زويد.



ولفت المحافظ إلى وجود انفراجة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وفي وصول المصابين إلى الأراضي المصرية.