موعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية

أكد مصدر أمني، انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 15/12/2023.

وأضاف المصدر؛ وذلك طبقًا للنموذج المعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية.. وفقًا لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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