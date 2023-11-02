موعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية
أكد مصدر أمني، انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 15/12/2023.
وأضاف المصدر؛ وذلك طبقًا للنموذج المعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية.. وفقًا لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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