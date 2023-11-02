فوائد الباذنجان، يخفض الوزن والكوليسترول ويحمي القلب

فوائد الباذنجان، للصحة عديدة وهامة، ويعد الباذنجان نبات من الفصيلة الباذنجانية، ويعد من الخضروات التي تتميز بفوائدها الصحية العديدة، ويرجع ذلك إلى احتواء الباذنجان على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

فوائد الباذنجان

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الباذنجان للجسم عديدة، نظرا لما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، فيما يلي:

الألياف الغذائية

مضادات الأكسدة

البوتاسيوم

فيتامين ج

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فيتامين ب6

المنجنيز

فيتامين ك

فيتامين أ

فيتامين هـ

الكالسيوم

الحديد

المغنيسيوم

وأضافت الدكتورة هدى، أن هذه العناصر الغذائية تساعد على تعزيز صحة الجسم بعدة طرق، ومن أهم فوائد الباذنجان ما يلي:

تعزيز صحة القلب والشرايين

يحتوي الباذنجان على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية القلب والشرايين من التلف، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

خفض الكوليسترول

يساعد الباذنجان على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تخفيف الوزن

يحتوي الباذنجان على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية والدهون، كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

مقاومة السرطان

يحتوي الباذنجان على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

تعزيز الوظائف الإدراكية

يساعد الباذنجان على تحسين وظائف الدماغ، وذلك لاحتوائه على فيتامين ب6 الذي يلعب دورًا مهمًا في صحة الدماغ.

المحافظة على صحة البشرة والشعر

يحتوي الباذنجان على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، كما أنه يساعد على تحسين نمو الشعر.

سلطة فتوش الباذنجان من مطبخ الشيف آسيا

فتوش الباذنجان

ويمكنك الاستمتاع بطعم الباذنجان، بوصفة صحية، ولذيذة الطعم، تقدمها الشيف آسيا عثمان، وهي طريقة الفتوش بالباذنجان، وهي من السلطات المميزة في طعمها.

المكونات:

5 حبات باذنجان عروسي طويل

حبتين طماطم مفرومة

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقتين كبيرتين دبس الرمان

3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم

4 ملاعق كبيرة جبن ابيض فيتا

4 ملاعق كبيرة حب الرمان

أوراق نعناع طازج

كوب خبز شامي مقلي

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير:

يقطع الباذنجان بطول الحبة إلى شرائح، دون فصلها عن عنقود حبة الباذنجان،

تضغط على سطح صلب بكف اليد، لكي تأخذ شكل المروحة.

ترش بقليل من الملح، ثم تشوى فوق شواية أو في الفرن، مع قليل من زيت الزيتون.

يمزج البصل مع الطماطم، البقدونس المفروم ثم يتبل الكل بزيت الزيتون، دبس الرمان، الملح والفلفل.

تقدم شرائح الباذنجان على صحن التقديم، ثم توزع خلطة الطماطم بدبس الرمان فوقها.

تنثر حبات الرمان، جبن الفيتا والخبز المقلي وأوراق النعناع، ثم تقدم السلطة بالهنا والشفا.