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رياضة

أول تعليق من مدرب الزمالك 2007 بعد الفوز على المنيا بسداسية

زمالك 2007، فيتو
زمالك 2007، فيتو

أعرب أحمد رزق المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2007 عن سعادته بالفوز بنتيجة كبيرة على فريق المنيا بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الجمهورية.

و أضاف رزق قائلا:"لاعبو الفريق ظهروا بصورة فنية مميزة  أمام المنيا، سواء في الشوط الأول الذي تم خلاله تسجيل الهدف الأول، أو في الشوط الثاني الذي تمكن الفريق خلاله من تسجيل خمسة أهداف، بعد إحراز ممثل الصعيد لهدف التعادل في بدايته.

وأشار أحمد رزق إلى أن الفريق يسير بخطي ثابتة في مشوار البطولة، وشدد على أن الهدف هو مواصلة الانتصارات والأداء الجيد خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الهدف المطوب، وهو الفوز بالبطولة.

وأضاف المدير الفني أن فريقه يمتلك عناصر مميزة ستكون نواة للفريق الأول في المستقبل القريب.

واختتم أحمد رزق تصريحاته قائلا: " أشكر إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير على المجهود المبذول مع جميع فرق للقطاع لتحقيق الأهداف والنتائج المميزة".

 

وفاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على نظيره المنيا بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية للناشئين.

 

أهداف مباراة الزمالك والمنيا 

أحرز أهداف الزمالك كلا من،  محمد حمد "هدفين"، أحمد حسن وحسام عاشور ويوسف محمد السيد وأحمد محمد علي "سينا"، بواقع هدف لكل لاعب.

أحداث مباراة الزمالك والمنيا 

وقدم لاعبو الزمالك مباراة قوية، وشهد الشوط الأول عدة فرص للفريق الأبيض وتمكن أحمد حسن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18.

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وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الثاني وسجل 5 أهداف في الدقائق 54 عن طريق حسام عاشور و72و 76 عن طريق محمد حمد، قبل أن يسجل يوسف محمد السيد الهدف الخامس في الدقيقة 81، قبل أن يختتم أحمد محمد علي "سينا" الأهداف بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 89.

ويقود فريق 2007، أحمد رزق مديرا فنيا، حمدي صالح وأحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدرب حراس مرمى، مجدي قاصد إداري، محمد عبد الودود مخطط أحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.

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فريق الزمالك مواليد 2007 الزمالك زمالك 2007 دوري الجمهورية أحمد رزق

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