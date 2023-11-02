الجمعة 03 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من الاتحاد العام للتعاونيات

اتحاد التعاونيات
اتحاد التعاونيات يلتقي حملة السيسي الانتخابية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفدًا من الاتحاد العام للتعاونيات، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد وعددا من رؤساء وأعضاء الاتحادات التعاونية المختلفة.

الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد التعاونيات

ويضم الاتحاد العام للتعاونيات المصري، في عضويته ١٨ مليون مواطن مصري، ويتكون من خمس قطاعات كل قطاع يضم عدد من الجمعيات على مستوى الجمهورية من بينها ٣٠٠٠ جمعية تعاونية للبناء الإسكاني التعاوني في مصر وكذلك ١٥ جمعية استزراع سمكي، فضلًا عن ٤٩٠ جمعية وينقسم لقطاعين خدمي وحرفي.

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واستقبل الوفد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، بمقر الحملة الرسمي بمحافظة القاهرة، والذي بدأ اللقاء بترحيبه بوفد اتحاد التعاونيات المصري وبرؤساء الاتحادات التعاونية المختلفة معبرًا عن سعادته بحضورهم بمقر الحملة الرسمي.

وفد اتحاد التعاونيات 

وأشار إلى أن الحركة التعاونية في مصر قديمة ولها تاريخ مشرف وأن لهذا القطاع مهمة مجتمعية كبيرة فهو أداة مهمة لضبط الأسعار، موضحا أن الاتحاد التعاوني يضم خمس قطاعات منها التعاوني الاستهلاكي والتعاوني الزراعي والإسكاني والثروة المائية والتعاوني الإنتاجي.

المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية 

وقال: مسألة التعاونيات تم تناولها على حيز كبير في الحوار الوطني ومن المنتظر أن يشهد تطورًا كبيرًا خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رأت تطورًا كبيرًا في جميع المجالات وبذلت جهودًا أكبر لزيادة الصناعة والزراعة والاستثمار لمجابهة غلاء الأسعار نتيجة الأزمات العالمية.

ومن جانبه، عبر وفد الاتحاد عن سعادته بترحيب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لهم، مشيدين بما حققه المرشح الرئاسي خلال التسع سنوات الماضية من إنجازات ومن تحقيق الأمن والاستقرار للدولة المصرية ومن ثم بدأ قاطرة التنمية في جميع القطاعات.

وأكد أن الدولة شهدت تطورًا كبيرًا في هذا القطاع وهو ما أدى إلى أن تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في مجال إنتاج السمك البلطي، وأيضًا الاتحاد الإنتاجي يضم ٤٩٠ جمعية وينقسم لقطاعين خدمي وحرفي وهو منوط بإحداث توازن في أسعار السوق للتخفيف عن المواطنين. 

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وأعلن وفد الاتحاد التعاوني، القيام بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي القادم وذلك من خلال عقد عدد من الفاعليات والمؤتمرات على مستوى الجمهورية.

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