حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من نقابة العاملين بالتعليم

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، برئاسة هشام عبد العزيز رئيس النقابة العامة.

المستشار محمود فوزي

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحبًا بوفد النقابة على زيارتهم لمقر الحملة.

طفرة حقيقية في حقوق العاملين

وأكد أن النقابة تعتبر من النقابات العمالية الهامة وتضم حوالي 2 مليون عضو، مشيرًا إلى أن المرشح الرئاسي حقق بالفعل طفرة تنموية على كافة المستويات والمجالات.

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رفع الحد الأدنى للأجور

وأكد أن الرئيس، أولى اهتمامًا بالغًا لدعم العمال بحوافز وعلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين معيشة العمال والموظفين في مواجهة الأزمات الاقتصادية، فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية والفوقية لدعم العمال وتطوير المنشآت التعليمية المتعددة، والقيادة السياسية عظَّمت قيمة الاجتهاد العلمي.

وفد نقابة العاملين بالتعليم

وأشار إلى أن المرشح الرئاسي حريص على تحقيق العديد من الانجازات على كافة المستويات، وأولى اهتمامًا بالغًا لدعم العمال بحوافز وعلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور لتحسين معيشة العمال والموظفين فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية والفوقية لدعم العمال وتطوير المنشآت التعليمية، وأن القيادة السياسية عظَّمت قيمة الاجتهاد العلمى.

مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري الرئاسي

ومن جانبه، أكد وفد النقابة دعمهم مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري الرئاسي، وأنهم يقومون بالفعل بعمل ندوات وفعاليات توعوية تحث على المشاركة الإيجابية.

وثمنت النقابة العامة، دور القيادة السياسية في الإصلاحات العميقة التي تتم على كافة المستويات وخصوصا من الناحية الاقتصادية والحفاظ على الأمن والاستقرار رغم تحديات الوضع الراهن.