الخميس 02 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من رؤساء وممثلي الأندية الرياضية

حملة السيسي، فيتو
حملة السيسي، فيتو

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفدًا من رؤساء وممثلي الأندية المصرية الرياضية والاجتماعية، بحضور النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية الرياضية.

 

وكان في استقبال وفد رؤساء وممثلي الأندية المصرية، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، والذي بدأ اللقاء بترحيبه برؤساء وممثلي الأندية الرياضية المصرية التي تزيد أعمار بعدها على مائة عام.

وأشار إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمت بالرياضة المصرية تفعيلًا لأحكام الدستور، مؤكدا أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي داعم للرياضة المصرية وهو ما شهدناه من توجيهه بضرورة الاهتمام بالرياضة في المدارس والحرص على اللياقة الصحية والبدنية حفاظًا على صحة المصريين.

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ولفت إلى اهتمام الدولة المصرية بتطور البنية الأساسية للمنشآت الرياضية وتشجيع أبناء الوطن الحاصلين على البطولات والميداليات الرياضية الإقليمية والعالمية التي حققها الرياضيين والفرق المصرية، كونه يعتبر أن الرياضة مسألة أمن قومي.

ومن جانبه، أشاد وفد رؤساء وممثلي الأندية الرياضية المصرية، بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في جميع المجالات وبخاصة في المجال الرياضي ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل للرياضة المصرية وزيادة الاستحقاقات المالية وغيرها جعلت الدولة المصرية تستطيع استضافة بطولات في عز الأزمات كاستضافة مصر لبطولة كرة اليد في ظل جائحة كورونا، حيث أشاد العالم بقدرة مصر على استضافة مثل تلك البطولات في ظل الظروف والأزمات العالمية.
 

وأعلنوا قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية من خلال عقد عدد من الندوات والمؤتمرات، مشيرين إلى أن بناء الوطن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المواطن المصري.

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مدير حملة السيسي حملة السيسي الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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