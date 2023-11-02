مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي يناقش رسالة دكتوراه بجامعة أسيوط

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي للتمكين الاقتصادي، وأستاذ الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة اليابانية، وذلك على هامش مشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه بقسم تنظيم المجتمع، بكلية الخدمة الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور أحمد محمد حسن البريري أستاذ تنظيم المجتمع بالكلية، ورئيس لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات.

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وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط

وفى مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد المنشاوي بالدكتور عاطف الشبراوي، معربًا عن تطلع الجامعة إلى زيادة أوجه التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ من خلال وحدة التضامن الاجتماعي في الجامعة، والتي تقوم بجهود فعال في رفع الوعي المجتمعي لدى الطلاب وتقديم العون والمساعدة، للطلاب غير القادرين، وأيضًا الطلاب ذوي الإعاقة، مشيدًا بتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الجامعة من خلال برامجها ومبادراتها المجتمعية، لتقديم أوجه الدعم المختلفة للفئات المستهدفة، المرأة، والشباب، ومحدودي الدخل، وتشجيعهم على الاندماج في سوق العمل؛ من خلال توفير فرص عمل لهم، أو مساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة، تحقق لهم الاستقلال الاقتصادي، وهو الأمر الذي تضعه القيادة السياسية على رأس أولوياتها.

الدور المجتمعي لجامعة أسيوط

ومن جهته، أشاد الدكتور عاطف الشبراوي، بالدور المجتمعي لجامعة أسيوط، ومشاركتها الفعالة في العديد من المبادرات، والبرامج المجتمعية، التي تطرحها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك دورها العلمي والبحثي الرائد بين الجامعات المصرية، وما تملكه من كوادر بشرية من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتميزين في مختلف المجالات.

تقييم المبادرات المجتمعية لتنمية المجتمعات المحلية

جدير بالذكر، أن رسالة الدكتوراه مقدمة من الباحثة إقبال محمد احمد عبدالعال، بقسم خدمة المجتمع، بكلية الخدمة الاجتماعية وموضوعها "تقييم المبادرات المجتمعية لتنمية المجتمعات المحلية في محافظة أسيوط"، وتتشكل لجنة المناقشة، والحكم من الدكتور محمد رفعت قاسم أستاذ تنظيم المجتمع المتفرغ والعميد الأسبق لكلية الخدمة الاجتماعية (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتورة مها كامل غانم أستاذ الصدر بكلية الطب بجامعة أسيوط ونائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة سابقا(مناقشًا)، والدكتور أحمد محمد حسن البريري أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، ورئيس لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق(مشرفًا)، والدكتور عاطف الشبراوي، أستاذ الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة اليابانية، ومستشار وزير التضامن والبنك الدولي للتمكين الاقتصادي (مناقشا).

استهدفت الدراسة؛ تقييم دور المبادرات المجتمعية في تنمية المجتمعات المحلية بمصر، وتوصلت نتائج الدراسة إلى مساهمة المبادرات المجتمعية في تحسين البنية التحتية بالمجتمع المحلى بمحافظة أسيوط وكذلك تحسين الجانب الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والصحي والتعليمي والزراعي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحصلت الباحثة على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.