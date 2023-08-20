الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

ساموزين: الذكاء الاصطناعي معرفش يوصل لطبقة صوتي

ساموزين، فيتو
ساموزين، فيتو

كشف المطرب ساموزين عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" عن رأيه في جدل الذكاء الاصطناعي الذي أثير مؤخرا. 

 

ساموزين 

وكتب ساموزين ستوري عبر خاصية الاستوري قائلا: "فيه ناس كتير بتبعتلي صوتي وأنا بغني أغاني تانية عن طريق الذكاء الاصطناعي  بس بصراحه محدش عرف يوصل لخامة الصوت المظبوطة وده حاجة مفرحاني". 

أغنية دي حبيبتي 

وكانت آخر أعمال المطرب ساموزين أغنية "دي حبيبتي"، والذي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" منذ أسابيع. 

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و أغنية دي حبيبتي من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلي الخواجة وتوزيع محمود صبري، وميكس وماستر عمرو العزبي.

 

وتقول كلمات الأغنية: "دي حبيبتي وهي كل الناس والدنيا دي ليه تضحك قلبي بيضحك فيها لقيت أجمل احساس من نظرة عينها لينا كلام في سكوتنا ما بينا بيها لقيت أكتر ما أتمني اللي أنا عايزه لقيته خلاص قلبي أنا اتمني حلم ولقاه كلمه منك بتحلي الحياه مين اللي تبقي في حضنه ومعاه وليكي مايغنيش قلبي بيدوب يادوب من السلام جوا حضنك".

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ساموزين أغنية دي حبيبتي الذكاء الاصطناعي الفنان ساموزين انستجرام

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