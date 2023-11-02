ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في بني سويف

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 15 قطعة سلاح نارى داخل ورشة يديرها مسجل خطر بدائرة مركز شرطة ناصر بمحافظة بنى سويف.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية أكدت قيام ( عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر) بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بحوزته (15 فرد محلى –أجزاء وقطع غيار التصنيع) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد الإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة الورشة لتصنيعها وإصلاحها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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