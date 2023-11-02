تواجد عربي قوي في قوائم المرشحين لجوائز الأفضل بإفريقيا.. محمد صلاح مرشح لأفضل لاعب.. سداسي الأهلي ينافس.. وغياب الزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن قوائم اللاعبين المرشحين لحصد جوائز الأفضل لعام 2023، ويقام حفل جوائز الأفضل لعام 2023 يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش في المغرب.

وكان السنغالي ساديو ماني قد حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا في العام الماضي 2022.

ويتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023، كما يتواجد سداسي الأهلي: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمود كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو وعلي معلول في القوائم.

14 لاعبا عربيا في قائمة المرشحين لأفضل لاعب

رامي بن سبعيني ورياض محرز (الجزائر)، إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو)، فرانك إنجيسا وفينسنت أبو بكر (الكاميرون)، إبراهيم سنجاري وسيكو فوفانا (كوت ديفوار)، شانسيل مبيمبا وفيستون ماييلي (الكونغو الديمقراطية)، محمد صلاح ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي (مصر)، محمد قدوس وتوماس بارتي (غانا)، وسيرهو جيراسي (غينيا).

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يفيس بيسوما (مالي)، أشرف حكيمي وعز الدين أوناحي وحكيم زياش وسفيان أمرابط ويحيى جبران وياسين بونو ويوسف النصيري (المغرب)، بير شالوليلى (نامبيا)، فيكتور أوسمين (نيجيريا)، ساديو ماني وبابي مطر سار (السنغال)، بيرسي تاو (جنوب أفريقيا)، محمد علي بن رمضان (تونس).

3 مدربين عرب في قائمة أفضل مدرب

وتصدر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قائمة الترشيحات لأفضل مدرب، بعدما قاد أسود الأطلس لاحتلال المركز الرابع ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتضم القائمة مدربين عربيين آخرين، هما الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، الفائز بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي، والقمري أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا.

ويتواجد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في قائمة المرشحين، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتشمل القائمة أيضا 6 مدربين آخرين، هم جوان أوبيانج مدرب غينيا الاستوائية وتوم سايفينت مدرب جامبيا وباسيرو كانيدي مدرب غينيا بيساو وشيكوينهو كوندي مدرب موزمبيق وبابي تياو مدرب منتخب السنغال للمحليين، بجانب أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال الأول.

4 حراس عرب في قائمة المرشحين للأفضل

تصدر القائمة، ياسين بونو حارس منتخب المغرب والهلال السعودي حاليا وإشبيلية الإسباني سابقا، بعدما توهج وساهم في حصول منتخب بلاده على المركز الرابع بمونديال قطر 2022، فضلا عن التتويج بلقب الدوري الأوروبي رفقة إشبيلية.

ويواجه ياسين بونو منافسة من الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الحالي وإنتر ميلان السابق، والسنغالي إدواردو ميندي حارس أهلي جدة الحالي وتشيلسي الإنجليزي السابق.

وتضم القائمة أيضا محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، وأسامة بنبوت حارس منتخب الجزائر وفريق اتحاد العاصمة.

وتواجد أيضا حارس الوداد المغربي يوسف المطيع، ورونوين ويليامز حارس منتخب جنوب إفريقيا وصن داونز، بجانب دجيجيه ديارا حارس منتخب مالي وفريق يانج أفريكانز التنزاني.

ويظهر أيضا اسم السنغالي بيب مامادو سي، الذي قاد منتخب المحليين للتتويج بكأس الأمم الإفريقية، وينشط حاليا في فريق سيرينج البلجيكي، بجانب لاندينج بادجي حارس مرمى منتخب الشباب السنغالي وأم صلال القطري.

قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

وضمت قائمة المرشحين 20 لاعبا، منهم 13 عربيا (5 مصريين و3 جزائريين و3 مغاربة وثنائي تونسي).

زين الدين بلعيد وأمين محيوس وأسامة بنبوت من الجزائر، فيستون ماييلي وماكابي ليليبو من الكونغو الديمقراطية، حسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي ومصطفى فتحي من مصر، ديارا من مالي، يحيى عطية الله ويحيى جبران ويوسف المطيع من المغرب.

وبيتر شالوليلي من نامبيا، بيرسي تاو ورانجا شيفافيرو ورونوين ويليامز من جنوب أفريقيا، علي معلول ومحمد علي بن رمضان من تونس.

قائمة المرشحين لأفضل لاعب صاعد

وأعلن كاف قائمة تضم 10 مرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا.

وبرز الثنائي المغربي عبد الصمد الزلزولي نجم ريال بيتيس الإسباني وبلال الخنوس نجم جينك البلجيكي ضمن المرشحين.

ولفت الخنوس "19 عاما" الأضواء مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بقطر، ويعد أحد أبرز نجوم المنتخب الأولمبي المغربي بجانب الزلزولي قائد المنتخب الأولمبي المغربي المتوج بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وتضم قائمة المرشحين أيضا لهذه الجائزة الرباعي السنغالي لامين كمارا وبابا ديالو وبابي ديوب وآمارا ضيوف، والنيجيري جيفت أوربان، والغاني إرنست نيوماه، والثنائي البوركيني دانجو أوتارا وسليماني آليو.

غياب مصر عن الترشح لأفضل منتخب

وغاب منتخب مصر عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2023.

وأعلن الكاف عن قائمة تضم 10 منتخبات مرشحين لجائزة الأفضل وهم: السنغال والمغرب وتنزانيا والرأس الأخضر وموزمبيق وجامبيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وناميبيا وموريتانيا.

المرشحون لجائزة أفضل نادي

وكشف الاتحاد الإفريقي الكاف، أن النادي الأهلي يتنافس على جائزة أفضل نادي في عام 2023، مع كل من، شباب بلوزداد الجزائري، اتحاد العاصمة الجزائري، أسيك ميموزا من كوت ديفوار، الرجاء من المغرب، الوداد من المغرب، صن داونز من جنوب إفريقيا، مارومو جالانتس من جنوب أفريقيا، الترجي من تونس، يانج أفريكانز من تنزانيا.

علامات استفهام على غياب إبراهيم عادل

أثار استبعاد إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر الأولمبي وبيراميدز من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا لعام 2023 الكثير من علامات الاستفهام.

وجاء غياب اسم إبراهيم عادل عن قائمة المرشحين رغم حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة افريقيا للشباب تحت 23 عاما في المغرب حيث قدم أداءً استثنائيا مع الفراعنة ما أثار دهشة الكثيرين باستبعاد الموهوب المصري وعدم تواجده في قائمة أفضل لاعب صاعد حيث أنه قدم أداء قوي مع بيراميدز في بطولة الكونفدرالية في الموسم الماضي.

غياب لاعبي الزمالك

شهدت قوائم المرشحين لحصد جوائز الأفضل في إفريقيا خلال العام الحالي 2023، والتي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، اليوم الأربعاء، غياب لاعبي الزمالك.

وجاء غياب لاعبي الزمالك عن قوائم الأفضل في إفريقيا، نظرا لخروج الفريق مبكرا من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في النسخة الماضية، ولم يقدم أي لاعب من الأبيض ما يؤهله للتواجد في القوائم بناء على نتائج فريقه.

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