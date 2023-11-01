14 عربيا في قائمة المرشحين لأفضل لاعب أفريقي على رأسهم محمد صلاح

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء قائمة اللاعبين المرشحين للقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2023.

ويقام حفل جوائز الأفضل لعام 2023 يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش بالمغرب.

وتضم القائمة 30 مرشحا، يعد أبرزهم الثلاثي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي المتوقع أن تحتدم المنافسة بينهم على الجائزة هذا العام.

14 لاعبا عربيا في القائمة

رامي بن سبعيني ورياض محرز (الجزائر)، إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو)، فرانك أجوسا وفينسينت أبو بكر (الكاميرون)، إبراهيم سنجاري وسيكو فوفانا (كوت ديفوار).

Advertisements

شانشيل مبيمبا وفيستون مايلي (الكونغو الديمقراطية)، محمد صلاح ومحمود كهربا ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي (مصر)، محمد قدوس وتوماس بارتي (غانا)، وسيرهو جيراسي (غينيا).

يفيس بيسوما (مالي)، أشرف حكيمي وعز الدين أوناحي وحكيم زياش وسفيان أمرابط ويحيى جبران وياسين بونو ويوسف النصيري (المغرب)، بير شالوليلى (نامبيا).

فيكتور أوسمين (نيجيريا)، ساديو ماني وبابي سار (السنغال)، بيرسي تاو (جنوب أفريقيا)، محمد علي بن رمضان (تونس).