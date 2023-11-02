الجمعة 03 نوفمبر 2023
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سياسة

هل يعلن حسن نصرالله الحرب على إسرائيل غدا؟ الخبراء يجيبون

حسن نصر الله،فيتو
حسن نصر الله،فيتو

يترقب الملايين في العالمين العربي والإسلامي خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله المقرر غدا الجمعة، خاصة مع استمرار مجازر الاحتلال الصهيوني ضد المستضعفين في غزة، وقتل آلاف الأطفال والنساء والمدنيين دون رادع للكيان الصهيوني، أو احترام قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وفي ظل دعم أمريكي وغربي لاستمرار المجازر ، وحصار القطاع ومنع الكهرباء والماء والاتصالات والأدوية والغذاء والوقود، وخروج المستشفيات من الخدمة وتوسيع العمليات البرية في القطاع. 

وكان حزب الله حذر من اتساع رقعة المواجهة مع إسرائيل، في حال الدخول البري إلى قطاع غزة. 

حسن نصر الله، وقال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، إنه لا يتوقع أن يعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في خطابه المرتقب غدا، الحرب على إسرائيل رغم امتلاكه قدرات عسكرية هائلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكتفي بالضربات المحدودة.

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عرض رؤية لتوحيد عناصر المقاومة 

وأكد فهمي فى تصريح خاص لفيتو أن  حسن نصر الله ربما يقدم مفاجأة وهى عرض رؤية لتوحيد عناصر المقاومة وإمدادهم بالمعلومات على اعتبار أن حزب الله تعرض للاعتداءات الإسرائيلية من قبل وتم تصفية عدد من قياداته على أيدي الموساد الإسرائيلي. 

وواصل حديثه قائلا حتى الآن إسرائيل لا تتحدث عن وقف إطلاق النار، لأن العسكرى الإسرائيلى هو من يدير المشهد ويريد عودة هيبة الجيش وهيبته، وبالتالى هناك مزايدات داخل إسرائيل وهنا نجد سؤال يطرح نفسه، ماذا تريد إسرائيل مما يجرى الآن؟ هل إقامة مناطق معمقة فى الشمال أو مناطق عازلة؟ لكن فى كل الأحوال الأمر سيقتصر على الضربات الجوية والاقتحام البرى لن يحدث لأن إسرائيل تخشى العملية البرية الشاملة خاصة وأن شيمون بيريز كان يطلق على قطاع غزة قطاع جهنم وبالتالي ما تسعى إليه إسرائيل هو تأمين مناطق الشمال.

 حسن نصر الله ، اما  الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، فقال إن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بجنوب لبنان غدا سوف يتضمن عددا من السيناريوهات.

وأشار إلى أن السيناريوهات كالتالي: 

السيناريو الأول

 أن يعلن حسن نصر الله حربا شاملة على إسرائيل وفتح جبهة الشمال اللبناني مع الشرق السورى، وهذا هو السيناريو الأقرب والمنتظر بعد شهر كامل من حرب التدمير والإبادة لأهالي غزة، خاصة وأن حزب الله ربط تصعيد الأمر بالتدخل البرى الإسرائيلى. 

 

السيناريو الثانى

إعلان حسن نصر الله  تحريك جزئي لقوات حزب الله دون أن تفتح الجبهة بشكل كامل، وهذا سيتمثل فى عمليات نوعية مثل الاستيلاء على بعض المستوطنات أو التسلل للداخل الإسرائيلى أو القذف بالمسيرات.

 

السيناريو الثالث 

السيناريو الثالث وهذا أضعفهم ويتمثل فى عدم توسيع رقعة الحرب واكتفاء  حسن نصر الله بالمواجهة التكتيكية. 

 

وأفادت صحيفة نداء وطن اللبنانية بأن الكلمة المرتقبة لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله، ستتضمّن موقفا واضحا من الحشود العسكرية الأمريكية في شرق المتوسط ومن التدخل العسكري المباشر في الحرب الدائرة في غزة والدور العسكري الأمريكي فيما يحصل جنوبا.

 

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حسن نصر الله حزب الله إسرائيل المقاومة الفلسطينية حماس

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