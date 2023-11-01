خبير استراتيجي: تصريحات حسن نصر الله ببدء الحرب مع إسرائيل يوسع رقعة الصراع في المنطقة

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي: إنه بعد وقوع الهجوم الجديد على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا باستخدام طائرات مسيرة، وكذلك مطالبة المرشد الأعلى الإيراني بوقف تصدير النفط والغذاء لإسرائيل، وتدخل الحوثيين وإطلاق صواريخ على إسرائيل، أصبحنا أمام توسيع رقعة الصراع والحرب خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه من المتوقع دخول قوى جديدة لدائرة الصراع مثل اليمن عن طريق الصواريخ والطائرات المسيرة في البحر الأحمر وباب المندب وهذا من شأنه تغيير معادلة الحرب.

Advertisements

فتح جبهة حزب الله مع الكيان الصهيونى

وأوضح في تصريح لـ "فيتو" أن الأمر لن يتوقف عند القوات اليمنية، وإنما ستدخل القوات السورية والحشد الشعبي في العراق ضد القواعد الأمريكية الواقعة بين الدولتين على الحدود، وهذا يوسع رقعة الصراع بشكل أكبر، لكن الأهم والأخطر هو فتح جبهة حزب الله مع الكيان الصهيوني، وهذا سوف يتم اليوم أو الغد، خاصة وأن ظهور حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وإعلانه بدء الحرب، كان أمرا تخشاه أمريكا بدخول الحزب لحرب مباشرة مع إسرائيل.

وتابع إن ظهور نصر الله هو بداية حرب إقليمية سيكون الخاسر بها إسرائيل وأمريكا، وربما تدخل إيران من خلال ضرب الأهداف الأمريكية في منطقة الخليج ومساندتها للمقاومة في جنوب لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، وبالتالي نحن أمام لحظة فاصلة خلال الأيام القادمة مع ظهور حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله على وجه الخصوص.

بداية حرب إقليمية

نشر الحوثيون اليوم الأربعاء، مقطع فيدو يوثق عملية إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من اليمن باتجاه إسرائيل،.



جيش الاحتلال يعترض طائرات حوثية

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض "جسم طائر مشبوه" فوق البحر الأحمر قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية، وذلك في ظل استمرار الهجوم على غزة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا على حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه: "اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش، قبل قليل، تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر، جنوب مدينة إيلات".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه:" لم يشكل الجسم الذي تم اعتراضه أي تهديد على المدنيين، ولم يتم رصد أي عملية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للاعتراض الذي تحدثت عنه إسرائيل فوق إيلات.

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.

ووصفت وسائل إعلام صواريخ الاعتراض المضادة بالكبيرة وهي ليست قبة حديدية أو ما يشابهها.

ورجحت أن تكون صواريخ الاعتراض من منظومة "حيتس" أو نظام آخر على الطراز نفسه، ما يؤشر إن الصورايخ الذي تم اعتراضها "على الأغلب من اليمن".

إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية

وأعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، أمس الثلاثاء، إطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية وعدد كبير من الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، تضمنا مع غزة.

وقال المتحدث العسكري يحيى سريع في بيان إن هذه العملية هي الثالثة "نصرة لإخواننا في فلسطين ومستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية".



وأرسل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء سفن حربية إلى البحر الأحمر، وذلك بعد دفعات الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه إيلات.