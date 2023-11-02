رئيس جامعة بنها: نسعى لتحسين جودة الأداء الإداري

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم، اجتماعا مع مديري عموم الكليات، وذلك لوضع السياسة الخاصة بإدارة الجامعة للارتقاء بالمستوى المهني والإداري من أجل تحسين سمعة الجامعة المؤسسية.



جاء ذلك بحضور شيرين شوقي أمين عام الجامعة، رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديري عموم الكليات.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع أهمية توفير الدعم اللوجستي من القيادات الإدارية للطلاب ولجميع منسوبي الجامعة ، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما أكد أهمية المتابعة المستمرة داخل الإدارات المختلفة والعمل علي حل المشكلات إذا وجدت.

وأشار "الجيزاوي" إلى حرص الجامعة على إزالة أي معوقات لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تحسين الأداء وتنمية مهارات العاملين.

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