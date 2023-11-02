الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رئيس جامعة بنها: نسعى لتحسين جودة الأداء الإداري

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم، اجتماعا مع مديري عموم الكليات، وذلك لوضع السياسة الخاصة بإدارة الجامعة للارتقاء بالمستوى المهني والإداري من أجل تحسين سمعة الجامعة المؤسسية.

جنايات بنها: المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعاطل للاتجار بالمواد المخدرة

جامعة بنها تنظم ورشة تدريبية عن كيفية صناعة منتجات الألبان


جاء ذلك بحضور شيرين شوقي أمين عام الجامعة، رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديري عموم الكليات.
وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع أهمية توفير الدعم اللوجستي من القيادات الإدارية  للطلاب ولجميع منسوبي الجامعة  ، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما أكد أهمية المتابعة المستمرة داخل الإدارات المختلفة والعمل علي حل المشكلات إذا وجدت.
وأشار "الجيزاوي" إلى حرص الجامعة على إزالة أي معوقات لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تحسين الأداء وتنمية مهارات العاملين.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ناصر الجيزاوي الدكتور ناصر الجيزاوي اخبار جامعة بنها بنها

مواد متعلقة

جامعة بنها تنظم ورشة تدريبية عن كيفية صناعة منتجات الألبان

جنايات بنها: المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعاطل للاتجار بالمواد المخدرة

جنايات بنها: المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف لعاطل للاتجار في المواد المخدرة

الكشف على 286 حالة ضمن قوافل جامعة بنها الطبية بمبادرة أنت الحياة

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

ارتفاع عدد قتلى حزب الله في الاشتباكات مع إسرائيل إلى 53 عنصرا

المقاومة العراقية تقصف أهدافا أمريكية وإسرائيلية نصرة لأهالي غزة

أسطورة بايرن ميونخ يهاجم توخيل بعد وداع كأس ألمانيا

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية