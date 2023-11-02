حملة فريد زهران تطلب رسميا اختيار الشمس رمزا انتخابيا

وقع اختيار المرشح الرئاسي، فريد زهران، على الشمس لتكون رمزا انتخابيا له فى الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى الشهر المقبل.

وتقدم حسني سبالة، المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم الخميس، للهيئة الوطنية للانتخابات لاختيار الرمز الانتخابي للمرشح، وتم اختيار "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( ٢ ).

وكان فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قد تقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

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وحصل زهران على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، تدعم ترشحه فى انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 30 عضوا بمجلس النواب، وشملت التزكيات نواب الحزب المصرى الديمقراطى، ونواب حزب العدل وأحزاب أخرى ومستقلين.

مرشح التيار المدني الديمقراطي

كان فريد زهران المرشح الرئاسي قال إنه مرشح التيار المدني الديمقراطي، وتاريخه معروف، ويعمل من أجل إحداث تغيير حقيقي في السياسة المصرية داخليًّا وخارجيًّا.

وأوضح زهران أن المواطن المصري بات يعاني الأمرين بسبب غلاء الأسعار والمعيشة وما يحدث داخليًّا وخارجيًّا، متابعًا: علينا تغيير تلك السياسات من أجل المواطن، ومن أجل أهداف ثورة يناير وما بعدها.

كانت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أوقفت أنشطتها الدعائية والانتخابية ثلاثة أيام حدادًا على ما يجري بحق الفلسطينيين

وأعرب زهران عن خالص استنكاره للجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني بغزة والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني معظمهم من المصابين داخل المستشفى.

وأكد فريد زهران أن هذه الجريمة النكراء لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا ينبغي أن يستمر الصمت المخزي للعالم على هذا التبجح والانحطاط، لافتا إلى أنه لايليق بالعالم الذي يدعي التقدم أن يصمت عن جريمة حرب كهذه التي يرتكبها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة التي تمارس إبادة جماعية على ٢ مليون مواطن فلسطيني يقتلون بدم بارد داخل قطاع غزة.