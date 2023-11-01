الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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سياسة

فريد زهران يختار الشمس رمزا بالانتخابات الرئاسية

فريد زهران، فيتو
فريد زهران، فيتو

قالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن حسني سبالة، المستشار القانوني للحملة تقدم  للهيئة الوطنية للانتخابات لاختيار الرمز الانتخابي للمرشح، واختيار “الشمس” لزهران، ورقم 2 في كشوف المرشحين.

 

مرشح التيار المدني الديمقراطي 

 

كان فريد زهران المرشح الرئاسي قال إنه مرشح التيار المدني الديمقراطي، وتاريخه معروف، ويعمل من أجل إحداث تغيير حقيقي في السياسة المصرية داخليًّا وخارجيًّا. 

 

وأوضح زهران أن المواطن المصري بات يعاني الأمرين بسبب غلاء الأسعار والمعيشة وما يحدث داخليًّا وخارجيًّا، متابعًا: علينا تغيير تلك السياسات من أجل المواطن، ومن أجل أهداف ثورة يناير وما بعدها.

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كانت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أوقفت أنشطتها الدعائية والانتخابية ثلاثة أيام حدادًا على ما يجري بحق الفلسطينيين 

 

وأعرب زهران عن خالص استنكاره للجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني بغزة والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني معظمهم من المصابين داخل المستشفى.

 

وأكد فريد زهران أن هذه الجريمة النكراء لا يجب أن تمر مرور الكرام ولا ينبغي أن يستمر الصمت المخزي للعالم على هذا التبجح والانحطاط، لافتا إلى أنه لايليق بالعالم الذي يدعي التقدم أن يصمت عن جريمة حرب كهذه التي يرتكبها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة التي تمارس إبادة جماعية على ٢ مليون مواطن فلسطيني يقتلون بدم بارد داخل قطاع غزة. 

 

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فريد زهران التيار المدني الديمقراطي الرمز الانتخابي الوطنية للانتخابات

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