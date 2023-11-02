الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

افتتاح مؤتمر المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية بدقيقة حداد على أرواح شهداء غزة (صور)

افتتاح المؤتمر السنوي
افتتاح المؤتمر السنوي لمعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، فيتو

شهدت الدكتورة حنان محيى الدين الغنيمى عميد المعهد التذكاري لـ لأبحاث الرمدية اليوم افتتاح فعاليات مؤتمر الذكرى السنوية للمعهد تحت إشراف رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وبحضور محمد مصطفي عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي تستمر فعالياته خلال يومي 2 و3 نوفمبر الجاري.

الدكتورة حنان محيي، فيتو
الدكتورة حنان محيي، فيتو

افتتاح المؤتمر السنوي بدقيقة حداد على ارواح شهداء غزة

وبدأت الدكتورة حنان محيي الافتتاحية للمؤتمر بوقفة صامتة حدادًا وتضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين ضد الأعمال الوحشية لقوات الاحتلال على المدنيين من النساء والأطفال.

 

افتتاح المؤتمر السنوي لذكري المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية بدقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، فيتو
افتتاح المؤتمر السنوي لذكري المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية بدقيقة حداد على ارواح شهداء غزة، فيتو

وأكدت الدكتورة حنان محيي خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السنوي الثالث للمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية على حرص المعهد على تناول العديد من المناقشات العلمية والبحثية بأحدث الوسائل التكنولوجية التي توصل لها العالم في طب العيون.

Advertisements

مدينة كاملة للبحوث والتدريب الطبي

وأعلن الدكتور محمد مصطفي عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية العمل حاليًا على إنشاء مدينة كاملة للبحوث والتدريب الطبية والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير المنظومة الطبية ككل والتي تم الموافقة عليها بالفعل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدكتور محمد مصطفي عبد الغفار، فيتو

 

أطباء عيون: نسعى لإقامة بنك للعيون في مصر خاصة لمرضى القرنية

أفضل طريقة للتخلص من إجهاد العين والصداع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التدريب الطبي الجلسة الافتتاحية الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور محمد مصطفى الذكرى السنوية المؤتمر السنوي المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية المنظومة الطبية خالد عبد الغفار رئيس الهيئة العامة وزير الصحه

مواد متعلقة

أعراض نقص فيتامين د، اعرفيها لسرعة العلاج حفاظا على الصحة

أعراض الحمل في أول 10 أيام، اعرفيها

أعراض جرثومة المعدة، حرقة المعدة وفقدان الشهية

منها الفشل الكلوي والإجهاض، مضاعفات مرض الذئبة الحمراء على النساء

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

عودة هذا اللاعب لحسابات كولر بعد إصابة رضا سليم

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

رئيس وزراء هولندا يوجه الشكر للسيسي لإجلاء الرعايا الأجانب وإيصال المساعدات لغزة

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

Advertisements

منوعات

المزيد

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: لو عاوز تشوف سيدنا النبي في المنام أفعل هذه الأمور

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية