افتتاح مؤتمر المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية بدقيقة حداد على أرواح شهداء غزة (صور)
شهدت الدكتورة حنان محيى الدين الغنيمى عميد المعهد التذكاري لـ لأبحاث الرمدية اليوم افتتاح فعاليات مؤتمر الذكرى السنوية للمعهد تحت إشراف رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وبحضور محمد مصطفي عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي تستمر فعالياته خلال يومي 2 و3 نوفمبر الجاري.
افتتاح المؤتمر السنوي بدقيقة حداد على ارواح شهداء غزة
وبدأت الدكتورة حنان محيي الافتتاحية للمؤتمر بوقفة صامتة حدادًا وتضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين ضد الأعمال الوحشية لقوات الاحتلال على المدنيين من النساء والأطفال.
وأكدت الدكتورة حنان محيي خلال الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر السنوي الثالث للمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية على حرص المعهد على تناول العديد من المناقشات العلمية والبحثية بأحدث الوسائل التكنولوجية التي توصل لها العالم في طب العيون.
مدينة كاملة للبحوث والتدريب الطبي
وأعلن الدكتور محمد مصطفي عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية العمل حاليًا على إنشاء مدينة كاملة للبحوث والتدريب الطبية والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير المنظومة الطبية ككل والتي تم الموافقة عليها بالفعل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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