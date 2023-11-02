الخميس 02 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير استراتيجي يكشف السيناريوهات المتوقعة لخطاب حسن نصر الله غدا

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

 حسن نصر الله ، قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، إن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بجنوب لبنان غدا سوف يتضمن عددا من السيناريوهات.

وأشار إلى أن السيناريوهات كالتالي: 

السيناريو الأول

 أن يعلن حسن نصر الله حربا شاملة على إسرائيل وفتح جبهة الشمال اللبناني مع الشرق السورى، وهذا هو السيناريو الأقرب والمنتظر بعد شهر كامل من حرب التدمير والإبادة لأهالي غزة، خاصة وأن حزب الله ربط تصعيد الأمر بالتدخل البرى الإسرائيلى. 

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السيناريو الثانى

إعلان حسن نصر الله  تحريك جزئي لقوات حزب الله دون أن تفتح الجبهة بشكل كامل، وهذا سيتمثل فى عمليات نوعية مثل الاستيلاء على بعض المستوطنات أو التسلل للداخل الإسرائيلى أو القذف بالمسيرات.

 

السيناريو الثالث 

السيناريو الثالث وهذا أضعفهم ويتمثل فى عدم توسيع رقعة الحرب واكتفاء  حسن نصر الله بالمواجهة التكتيكية. 

 

وأفادت صحيفة نداء وطن اللبنانية بأن الكلمة المرتقبة لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله، ستتضمّن موقفا واضحا من الحشود العسكرية الأمريكية في شرق المتوسط ومن التدخل العسكري المباشر في الحرب الدائرة في غزة والدور العسكري الأمريكي فيما يحصل جنوبا.

 

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حسن نصر الله حزب الله العدوان الإسرائيلي قطاع غزة الإبادة الجماعية

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