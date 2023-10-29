الإثنين 30 أكتوبر 2023
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محافظات

محافظة أسيوط تختتم مسابقات ألعاب القوى والمواهب للمكفوفين

الحفل الختامي لمسابقات
الحفل الختامي لمسابقات المكفوفين والدمج بأسيوط، فيتو

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، الحفل الختامي لمسابقات المستوى الإقليمي لمحافظات شمال ووسط الصعيد، في ألعاب القوى للمكفوفين والدمج والمواهب الفردية "غناء وعزف" للمكفوفين والدمج

وذلك بمدرسة السلام المتطورة الخاصة بمدينة أسيوط تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ومحافظ الإقليم 

 

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يونس مستشار وزير التربية والتعليم ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالمحافظة والدكتور منى أبوالمواهب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية ومؤنس منير مدير إدارة مدرسة السلام المتطورة بمدينة أسيوط ولفيف من ممثلي المحافظات المشاركة والطلاب الموهوبين.

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وبدأت الاحتفالية باستقبال الوزير المحافظ ومرافقوه بمشاركة طلاب مدارس النور للمكفوفين ومدرسة الأمل الثانوية بنين للصم ثم السلام الجمهوري لمصر العربية ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الترحيب لوكيل مديرية التربية والتعليم التي رحب فيها بالوزير المحافظ والفرق المشاركة من محافظات "الفيوم – بني سويف – المنيا – الوادي الجديد"

وأشار إلى أهمية الأنشطة التربوية بالمدارس وخاصة لطلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج وصقل خبرات الطلاب الموهوبين وتنميتها من خلال إشراكهم في المسابقات والفعاليات المحلية والإقليمية.

 

أوبريت حدوتة مصرية 


وتم خلال الحفل تقديم بعض الفقرات الفنية والغنائية لطلاب مدرسة السلام الخاصة المتطورة ثم عرض أوبريت بعنوان "حدوتة مصرية" لطلاب مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط من إعداد وإخراج محمود عيد.

 


ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر لكل القيادات والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقات مشيدًا بمستوى الطلاب الموهوبين وبالعروض التي قدموها مؤكدًا على اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم وخاصة بطلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج وتبني أسلوب التـأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل  نحو  دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع والحد من الإعاقة وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل للمعاقين وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية بل وفي أماكن سكنهم. 

 

رفع كفاءة مدارس التربية الخاصة 

 

فضلًا عن الدعم الذي توليه الدولة لوزارة التربية والتعليم وتزويد عدد كبير من مدارس المكفوفين بأجهزة حاسب آلي برامج الإبصار الناطقة وطابعات وسبورات ذكية وأجهزة فيديو وتليفزيونات وأجهزة للسمع الجماعي وإعداد برامج تعليمية للتربية الفكرية على إسطوانات مدمجة والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير ورفع كفاءة مدارس التربية الخاصة، وتسهيل مُشاركتهم في الأنشطة الثقافية من خلال التوسع في أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المُجهزة بالعديد من الكتب المطبوعة والمطبوعات بطريقة "برايل" وقاعات الفنون والتراث الشفهي وتنفيذ خطة استراتيجية لدمج التلاميذ المعاقين بمدارس التعليم العام بهدف توفير فرص تعليم متكافئة وضمان جودة تعليمية متميزة لهم وتم تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ خطة الدمج تكون مسئولة عن تحديد ووضع الأطر التنفيذية اللازمة لها، واستصدر لذلك القرار الوزارى رقم (264) لسنة 2011 والذى ينص على دمج الأطفال أصحاب الهمم الطفيفة بمدارس التعليم العام.

 

محافظ أسيوط يوجه المؤسسات المدنية بدعم مدرسة المكفوفين بماكينات برايل

محافظ أسيوط يشهد حفل الأنشطة المدرسية لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

 


كما أشار المحافظ إلى زيارته المتكررة لمدارس الاأل لصم وضعاف السمع ومدارس النور للمكفوفين ومدارس التربية الفكرية والخاصة بالمحافظة ومشاركته الطلاب في الأنشطة المختلفة ودعمه المدارس ببعض الاحتياجات وتكريم المتميزين منهم في كافة المجالات.
وفي نهاية الاحتفال تم عرض النتيجة النهائية للمسابقات الرياضية والفنية وتوزيع الميداليات والشهادات على الطلاب الفائزين ثم كرم المحافظ بعض القيادات التعليمية المشاركة في المسابقات.

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