الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظة أسيوط تعقد المجلس الاقتصادي استعدادا لمعرض التجارة البينية الإفريقي

المجلس الإقتصادي
المجلس الإقتصادي بأسيوط، فيتو

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، لمناقشة وعرض فرص تجارية واستثمارية فى عدد من الدول الافريقية في ضوء الاستعداد لمعرض التجارة البينية الافريقي والتى تستضيفه مصر خلال الشهر الجاري والذى ينظمه البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الافريقية وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص المصري في القارة الافريقية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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 جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة ويحيى زكريا أبورحمة رئيس الإمانة الفنية للمجلس الاقتصادي بالمحافظة والدكتورة مروة ممدوح كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ورأفت كامل مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.


وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والاستماع إلى طلبات ومقترحات المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة وجذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية لتسهيل الإجراءات وحل أية مشكلات قد تطرأ.

 

معرض التجارة الأفريقية 


وأكد محافظ اسيوط – خلال الاجتماع – على أهمية المشاركة في معرض التجارة البينية الافريقي لتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تم طرحها من خلال البنك الافريقي للاستيراد والتصدير للمستثمرين المصريين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والحصول على الفرص الاستثمارية والتجارية من خلال الروابط الآتية:
 وذلك في إطار توجيهات الدولة لدعم وتحفيز القطاع الخاص وفتح قنوات اتصال مستمرة وبناءة مع المستثمرين ومؤسسات الأعمال.

 

مجمع صناعات الكوم الأحمر 


وناشد المحافظ كافة الجهات المشاركة والمستثمرين الجادين بالمشاركة في المعرض الدولي للتجارة البينية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تم الاعلان عنها، لافتًا إلى إنه جاري إنشاء مجمع صناعات زراعية بمنطقة الكوم الأحمر بالبداري على مساحة 40 فدان لخدمة المنطقة بالكامل وجاري ترفيقه من الخطة الاستثمارية بمبلغ 100 مليون جنيه، لتعظيم الاستفادة من الزراعات التي تتميز بها قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي.

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وأعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل للاستثمار بالمحافظة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في توفير فرص عمل جديدة ويساعد في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة المتنوعة، لافتًا إلى العمل على توفير مطالب واحتياجات المستثمرين.
الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابي بأبوتيج، دشلوط بديروط) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة، ووادي سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

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أسيوط البنك الافريقى البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير التجارة البينية الهيئة العامة للاستثمار الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي القارة الإفريقية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المجلس القومي جهاز تنمية المشروعات عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط

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