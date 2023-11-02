شريف ضد رونالدو، مواعيد مباريات الجولة 12 للدوري السعودي

الدوري السعودي، تنطلق غدا الجمعة مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي بمواجهات قوية.

وتقام الجولة 12 على مدار 3 أيام الجمعة والسبت والأحد وسط منافسة شرسة ويأتي على رأسها مباراة النصر ضد الخليج التي تشهدها مواجهة النجم المصري محمد شريف ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مواعيد مباريات الجولة 12 للدوري السعودي

التشكيل الأفضل للجولة الماضية في الدوري السعودي

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو (أبها)

خط الدفاع: سعود عبد الحميد (الهلال) – كاليدو كوليبالي (الهلال) – نوفيق بن حميد (الفتح) – سنوسي هوساي (ضمك)

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خط الوسط: أندرسون تاليسكا (النصر) – سيرجي سافيتش (الهلال) – جورج نكودو (ضمك) – عبد الرحمن غريب (النصر)

خط الدفاع: مالكوم (الهلال) – ديماراي جراي (الاتفاق)

التشكيل الأفغضل للجولة الـ11

وعلى جانب آخر، ذكرت تقارير صحفية سعودية موقف كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، من المشاركة مع فريقه قبل مواجهة الاتفاق، على ملعب الأول بارك، ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تعرض الثنائي كريستيانو رونالدو، وأندرسون تاليسكا للإصابة في مباراة الفيحاء، بينما لابورت تم استبعاده قبل انطلاق المواجهة لمعاناته من آلام في مفصل القدم.

وأكدت صحيفة " الرياضية"، أن كريستيانو رونالدو خضع لجلسة علاجية على موضع إصابته في مفصل القدم، والتي كشفت عن معاناته من كدمة بسيطة، لن تبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضحت الصحيفة، أن تاليسكا يخضع لجلسات علاج مكثفة، على أن يخضع لاختبار طبي أخير اليوم قبل المران، للتأكد من جاهزيته لمواجهة الاتفاق.

وأضافت، أن هناك شكوك تحوم حول مشاركة المدافع الإسباني إيمرك لابورت في المباراة بعد شعوره بآلام في مفصل القدم وملازمته العيادة الطبية

و فاز نادي النصر أمام الفيحاء، بثلاثة مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024.