الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

لاعب أستون فيلا: محمد صلاح قريب من الدوري السعودي وسيكون الأعلى أجرًا

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

محمد صلاح، أكد جابي أجبونلاهور، لاعب أستون فيلا الإنجليزي السابق، أن محمد صلاح قريب من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول.

وقال أجبونلاهور في تصريحات لموقع “فوتبول إنسايدر”: “محمد صلاح سيرحل إلى السعودية بنسبة 100%، مساعي الدوري السعودي لضمه لن تتوقف”.

وأضاف: "هذا الأمر لا مفر منه، يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لن يكون سعيدًا برحيل محمد صلاح، اللاعب المصري سينضم للدوري السعودي، وسيكون اللاعب الأعلى أجرًا، ولكن ذلك سيحدث في الصيف".

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وأشار الموقع الإنجليزي في تقريره إلى أن الدوري السعودي يستهدف استقدام البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر الإنجليزي، خلال الانتقالات الصيفية، عام 2024.

 

محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل في كأس كاراباو على حساب بورنموث

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتأهل إلى ربع نهائي كأس كاراباو، على حساب فريق بورنموث، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1، وجمعت بين الفريقين مساء أمس الأربعاء.

تأهل فريق ليفربول للدور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين لهدف أمام  بورنموث في اللقاء الذي أقيم في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وأحرز كودي جاكبو يسجل الهدف الأول لليفربول فى الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

هدف ليفربول الاول جاء بعد خطأ دافعي في إبعاد الركنية لليفربول من مدافعي بورنموث، ليواجهها جاكبو أمام المرمى مباشرة بتسديدة في شباك رادو حارس  بورنموث.

وأحرز بورنموث هدف التعادل  بعد عرضية  من سكوت على القائم البعيد لتجد الكرة جاستن الذي يسدد بالرأس في مرمى كيليهير ويعلن عن تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 64.

أضاف داروين نونيز الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 70 بتسديدة متقنة في مرمى  بورنموث.

وأهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى ولكن يحتسب الحكم الكرة تسلل ي الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

ويسعى ليفربول طوال أحداث الشوط الأول في إحراز هدف ثان ليظل المسيطر على اللقاء حتى نهايته.

وارتدى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، شارة القيادة الريدز أمام  بورنموث.

وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن صلاح يعيش ليلة تاريخية، كونها أول مباراة يرتدي فيها شارة قيادة ليفربول منذ البداية، وذلك في ظهوره الخامس ببطولة كأس الرابطة بقميص الريدز.

وخاض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام بورنموث بكلا من:"

تشكيل ليفربول أمام بورنموث بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي

 

حارس المرمى: كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو

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وحصل ليفربول على بطاقة التأهل إلى تلك المرحلة من البطولة على حساب ليستر سيتي، بالفوز بثلاثة أهداف لهدف، في دور الـ32، في حين أن بورنموث تأهل إلى دور الـ16 عقب فوزه ضد ستوك سيتي بثنائية نظيفة.

ليلة تاريخية، محمد صلاح يرتدي شارة قيادة ليفربول أمام بورنموث في كأس الرابطة

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس كاراباو

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محمد صلاح ليفربول الدوري السعودي اتحاد جدة أستون فيلا جابي أجبونلاهور

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