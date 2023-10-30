رابطة الدوري السعودي تعلن المرشحين للاعب الجولة في دوري روشن

الدوري السعودي، كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن المرشحين الأربعة على جائزة أفضل لاعب في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وجاء المرشحون الأربعة على النحو التالي:

المرشحون الأربعة علي جائزة أفضل لاعب في الجولة

الصربي ميلينيكو فيتش سافيتش الهلال السعودي.

البرازيلي تاليسكا النصر السعودي.

الأرجنتيني لوكاس زيلارايان الفتح السعودي.

الفرنسي جورج نكودو لاعب ضمك السعودي.

التشكيل الأفضل للجولة الماضية في الدوري السعودي

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو (أبها)

خط الدفاع: سعود عبد الحميد (الهلال) – كاليدو كوليبالي (الهلال) – نوفيق بن حميد (الفتح) – سنوسي هوساي (ضمك)

خط الوسط: أندرسون تاليسكا (النصر) – سيرجي سافيتش (الهلال) – جورج نكودو (ضمك) – عبد الرحمن غريب (النصر)

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خط الدفاع: مالكوم (الهلال) – ديماراي جراي (الاتفاق)

التشكيل الأفضل للجولة الـ11

وعلى جانب آخر، ذكرت تقارير صحفية سعودية موقف كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، من المشاركة مع فريقه قبل مواجهة الاتفاق، على ملعب الأول بارك، ضمن دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تعرض الثنائي كريستيانو رونالدو، وأندرسون تاليسكا للإصابة في مباراة الفيحاء، بينما لابورت تم استبعاده قبل انطلاق المواجهة لمعاناته من آلام في مفصل القدم.

وأكدت صحيفة " الرياضية"، أن كريستيانو رونالدو خضع لجلسة علاجية على موضع إصابته في مفصل القدم، والتي كشفت عن معاناته من كدمة بسيطة، لن تبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضحت الصحيفة، أن تاليسكا يخضع لجلسات علاج مكثفة، على أن يخضع لاختبار طبي أخير اليوم قبل المران، للتأكد من جاهزيته لمواجهة الاتفاق.

وأضافت، أن هناك شكوكا تحوم حول مشاركة المدافع الإسباني إيمرك لابورت في المباراة بعد شعوره بآلام في مفصل القدم وملازمته العيادة الطبية

وفاز نادي النصر أمام الفيحاء، بثلاثة مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الكروي الجاري 2023-2024.

أهداف مباراة النصر والفيحاء

وجاء هدف النصر الأول بعد تمريرة من رونالدو قابلها تاليسكا بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء لتهز شباك الفيحاء في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

وألغى حكم المباراة هدفًا للنصر بعد كرة طولية وتسلم من ماني ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتهز الشباك ولكن يحتسبها الحكم تسلل.

في الدقيقة 61 جاء هدف النصر الثاني بعد كرة عرضية وارتقاء ورأسية قوية من تاليسكا داخل منطقة الجزاء لتهز الشباك.

وجاء هدف الفيحاء الأول بعد كرة عرضية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء وارتقاء ورأسية من حسين الشويش في مرمى النصر في الدقيقة 67.

وجاء هدف النصر الثالث بعد تمريرة ويقابلها أوتافيو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 79.

فيما اشترى النجم السنغالي ساديو ماني جناح نادي النصر السعودي، نادي بورجس فوت 18، والذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بفرنسا.

وتم الإعلان بشكل رسمي عن استحواذ ساديو ماني على نادي بورجس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم الأربعاء وشارك به ماني عن طريق برنامج zoom، نظرا لانشغال اللاعب بالمشاركة في دوري أبطال آسيا رفقة فريقه.

وظهر ساديو ماني في رسالة عبر الفيديو أعرب فيها عن سعادته بشراء نادي بورجس فوت 18.

وانضم ماني لصفوف النصر السعودي مطلع العام الجاري قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني.

رسالة رونالدو إلى محمد بن سلمان

ونشر رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة له مع سمو ولي العهد محمد بن سلمان وعلق: "يشرفني أن ألتقي مجددًا بالأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "ومن الرائع أن أكون جزءًا من هذه الجلسة اليوم لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية وإطلاق أول بطولة على الإطلاق ستقام في السعودية العام المقبل".

وأعلن ولي العهد عن انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بحضور كوكبة من أبرز الشخصيات الرياضية العالمية، على رأسهم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي فيفا.