الجمعة 03 نوفمبر 2023
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اقتصاد

خبير اقتصادي: قرار تثبيت سعر الفائدة كان متوقعا وهذه أهم الحلول لمشكلة التضخم

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه المصري، فيتو

يتابع الجميع، خاصة المستثمرين بالسوق المحلي المصري، نتيجة قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري مساء اليوم، بشأن تثبيت سعر الفائدة، ومدى تأثيرها خلال الفترة المقبلة على السوق المحلي بمختلف قطاعاته الاقتصادية، في كافة المجالات.

 

سبب قرار التثبيت 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن قرار لجنة السياسة النقدية بـ تثبيت سعر الفائدة  كان متوقعا، حيث إن المشكلة في العرض وليس الطلب، وبالتالي قرار الرفع لا يجدي نفعا أو حلا لهذا الأمر. 

 

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الدكتور صلاح فهمي، فيتو 

السوق لا يتحمل زيادة في سعر الفائدة 

وأوضح في تصريحات لـ فيتو، أن السوق المحلي لا يتحمل أي زيادة في سعر الفائدة خلال الفترة الحالية، نظرا للظروف التي يمر بها العالم في مختلف الأصعدة والمجالات، والتي بدأت منذ ظهور جائحة "كورونا" مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وحتى بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والذي بدأ منذ يوم 7 من أكتوبر الماضي، ويستمر حتى وقتنا الحالي.  

 

حلول بديلة لرفع سعر الفائدة وحل مشكلة التضخم 

وأضاف فهمي، أن البنك المركزي يعمل على إيجاد حلولا أخرى بشأن الدولار نفسه، من خلال إيجاد طرق لتوفيره وحل مشكلة الطلب عليه، دون التطرق لأسعار الفائدة أو زيادتها، نظرا لاحتياج الناس للسيولة خلال الفترة الحالية، وهو ما ظهر بشكل كبير من خلال زيادة معدلات سحب الناس لأموالهم من مختلف البنوك، لافتا إلى أنه يمكن حل مشكلة زيادة  معدلات التضخم من خلال زيادة المعروض من السلع والمنتجات، وليس من خلال زيادة سعر الفائدة فقط.  

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بالأرقام، فوائد الديون المسددة من البنك المركزي في العام المالي الماضي

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البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

مدى تأثير الفيدرالي الأمريكي 

وأشار إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي أمس بشأن تثبيت سعر الفائدة، لم يؤثر بالضرورة على قرار المركزي المصري اليوم، نظرا لاختلاف الظروف الاقتصادية لكلا البلدين، فالمشكلة في السوق المحلي المصري لا تكمن في السيولة، وإنما في العرض لمختلف السلع والمنتجات.

 

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