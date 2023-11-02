خبير استراتيجي: لا اتوقع إعلان حسن نصر الله الحرب غدا في خطابه المرتقب

حسن نصر الله، قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، إنه لا يتوقع أن يعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في خطابه المرتقب غدا، الحرب على إسرائيل رغم امتلاكه قدرات عسكرية هائلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكتفي بالضربات المحدودة.

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وأكد فهمي فى تصريح خاص لفيتو أن حسن نصر الله ربما يقدم مفاجأة وهى عرض رؤية لتوحيد عناصر المقاومة وإمدادهم بالمعلومات على اعتبار أن حزب الله تعرض للاعتداءات الإسرائيلية من قبل وتم تصفية عدد من قياداته على أيدي الموساد الإسرائيلي.

وواصل حديثه قائلا حتى الآن إسرائيل لا تتحدث عن وقف إطلاق النار، لأن العسكرى الإسرائيلى هو من يدير المشهد ويريد عودة هيبة الجيش وهيبته، وبالتالى هناك مزايدات داخل إسرائيل وهنا نجد سؤال يطرح نفسه، ماذا تريد إسرائيل مما يجرى الآن؟ هل إقامة مناطق معمقة فى الشمال أو مناطق عازلة؟ لكن فى كل الأحوال الأمر سيقتصر على الضربات الجوية والاقتحام البرى لن يحدث لأن إسرائيل تخشى العملية البرية الشاملة خاصة وأن شيمون بيريز كان يطلق على قطاع غزة قطاع جهنم وبالتالي ما تسعى إليه إسرائيل هو تأمين مناطق الشمال.