مودرن جاس تبدأ فعاليات أسبوع السلامة بجميع مواقع الشركة

أعلن المهندس محمد قنديل رئيس شركة مودرن جاس، احدي شركات قطاع البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، بدء، فعاليات أسبوع السلامة لعام ٢٠٢٣ بجميع مواقع الشركة المختلفة.

يأتي هذا في إطار إستراتيجية قطاع البترول لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية التى أرسى دعائمها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ؛ بدأت شركة مودرن جاس.

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وأكد « قنديل » على ضرورة تنفيذ كافة اشتراطات السلامة المهنية وحماية البيئة بجميع مواقع الشركة المختلفة للحفاظ على سلامة العاملين والبيئة والممتلكات العامة.

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