الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جامعة حلوان تنظم مسابقة العباقرة للموسم الثاني

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

تعلن الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة حلوان عن تنفيذ مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والطلابية.

عباقرة جامعة حلوان

ويأتي ذلك تأكيدًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالتعليم والثقافة والاهتمام بالعباقرة والمبدعين من شباب مصر.

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شروط الاشتراك في مسابقة عباقرة جامعة حلوان

وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، ويغلق باب التسجيل يوم 1 /12 /2023.

وبعد غلق التسجيل، سيتم التواصل مع الإشراف المرشح من كل كلية لإرسال أعداد الطلاب المشتركين وبياناتهم لتنظيم مسابقة داخل الكلية لاختيار فريق ممثل لها في المسابقة النهائية، وتشمل المسابقة مجالات متعددة منها الآداب والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة والقدرات الذهنية والفنون. 
وسيتم عمل اختبار مجمع لجميع المشاركين بالاستعانة بمحكم خارجي لاختيار أفضل 4 طلاب (طالبتين وطالبين) لتمثيل كل كلية في المسابقة النهائية. 

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، أميرة محمد نبيل مدير الادارة، رحمه فوزي مسئول النشاط.

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