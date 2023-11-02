الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة حلوان: تذليل أي عقبات أمام الطلاب بالجامعة الأهلية

جامعة حلوان الأهلية،
جامعة حلوان الأهلية، فيتو

قام الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بجولة تفقدية إلى جامعة حلوان الأهلية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتفقد مدرجات الدراسة، والاستماع إلى الطلاب والتعرف على جميع المعوقات والتحديات التي تواجههم.

جامعة حلوان الأهلية

وخلال الجولة، وعد الدكتور قنديل بحل كافة المشكلات التي يعاني منها الطلاب، والعمل على تذليل أي عقبات أمام مسيرتهم التعليمية، مشددًا على أن الطالب هو الأولوية القصوى بالنسبة لإدارة الجامعة.

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ووجه الدكتور قنديل كلمة للطلاب أكد فيها حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مُحفزة وداعمة، وتعزيز التواصل المباشر مع الطلاب للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها بشكل مستمر، داعيًا الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والاجتهاد لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم العلمية.

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ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة محمد ناصر أمين عام الجامعة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، الدراسة تبدأ بعدد من البرامج المتميزة التي تهدف إلى تأهيل خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. وأشار إلى أن الاستثمار الأمثل يتمثل في الاستثمار في الكوادر البشرية، حيث تلعب هذه الكوادر دورًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

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جامعة حلوان الاهلية جامعة حلوان حلوان

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