الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

جامعة حلوان تجري تجربة إخلاء دورية لمباني المدن الجامعية

جامعة حلوان،فيتو
جامعة حلوان،فيتو

أجرت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية بجامعة حلوان، تجربة إخلاء ناجحة لمباني 2 و4 بالمدينة الجامعية للطالبات، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

المدن الجامعية بجامعة حلوان

وتمت التجربة تحت إشراف محمد ناصر أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وقد تم إخلاء المبنيين بنجاح وفقًا لخطط الطوارئ الموضوعة، حيث تم إخلاء الطالبات والموظفات في الوقت المحدد، بفضل التنسيق الكامل والإشراف من قبل خالد زكي مدير عام المدن الجامعية، مرفت انعم مدير إدارة الطالبات.

Advertisements

txt

تعاون بين جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول للارتقاء بالبحث العلمي ودعم الابتكار

txt

جامعة حلوان تحقق قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام

كما أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة حلوان، عن استكمال تجربة الإخلاء في الأيام القادمة لمباني 12 و18 بالمدينة الجامعية للطلاب.

وهذا يؤكد حرص إدارة الجامعة على تنفيذ تجارب إخلاء دورية لكافة مباني المدن الجامعية، للتأكد من كفاءة وفعالية خطط وإجراءات الإخلاء لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، حيث  أن هذه التجارب تشمل جميع المباني على مدار العام الدراسي، بمشاركة الطلاب والعاملين، حرصًا على سلامتهم وأمنهم داخل أسوار الجامعة.


وتأتي هذه التجربة في إطار الاستعدادات والتدريبات الدورية التي تجريها إدارة المدن الجامعية، للتأكد من كفاءة خطط الإخلاء وجاهزية العاملين والطلاب للتعامل مع حالات الطوارئ.
وقد أشاد الطلاب بنجاح التجربة التي تؤكد الجاهزية التامة لمواجهة الكوارث، مما يعزز الشعور بالأمان والسلامة لدى الطلاب والعاملين بالمدن الجامعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المدن الجامعية بجامعة حلوان تصنيف شنغهاي الصيني جامعة حلوان

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

السيسي يجتمع مع رئيسي الحكومة والبنك المركزي ووزراء المالية والبترول

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

كتائب القسام تنجح في تدمير 4 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

الدوري الإفريقي، جماهير الأهلي تتزين بعلم فلسطين قبل التوجه لاستاد القاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

في بريطانيا، مركز شرطة بدون زنزانة وراحة 5 ساعات يوميا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية