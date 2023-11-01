جامعة حلوان تجري تجربة إخلاء دورية لمباني المدن الجامعية

أجرت الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية بجامعة حلوان، تجربة إخلاء ناجحة لمباني 2 و4 بالمدينة الجامعية للطالبات، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

المدن الجامعية بجامعة حلوان

وتمت التجربة تحت إشراف محمد ناصر أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وقد تم إخلاء المبنيين بنجاح وفقًا لخطط الطوارئ الموضوعة، حيث تم إخلاء الطالبات والموظفات في الوقت المحدد، بفضل التنسيق الكامل والإشراف من قبل خالد زكي مدير عام المدن الجامعية، مرفت انعم مدير إدارة الطالبات.

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كما أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة حلوان، عن استكمال تجربة الإخلاء في الأيام القادمة لمباني 12 و18 بالمدينة الجامعية للطلاب.

وهذا يؤكد حرص إدارة الجامعة على تنفيذ تجارب إخلاء دورية لكافة مباني المدن الجامعية، للتأكد من كفاءة وفعالية خطط وإجراءات الإخلاء لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، حيث أن هذه التجارب تشمل جميع المباني على مدار العام الدراسي، بمشاركة الطلاب والعاملين، حرصًا على سلامتهم وأمنهم داخل أسوار الجامعة.



وتأتي هذه التجربة في إطار الاستعدادات والتدريبات الدورية التي تجريها إدارة المدن الجامعية، للتأكد من كفاءة خطط الإخلاء وجاهزية العاملين والطلاب للتعامل مع حالات الطوارئ.

وقد أشاد الطلاب بنجاح التجربة التي تؤكد الجاهزية التامة لمواجهة الكوارث، مما يعزز الشعور بالأمان والسلامة لدى الطلاب والعاملين بالمدن الجامعية.