أسعار سيارات جاك تقترب من مليون جنيه (تفاصيل)
سيارات جاك، استقبلت سيارات جاك مطلع شهر نوفمبر بزيادة جديدةً في اسعار سيارات جاك JS3 بلغت. قيمة الزيادة نحو 50 ألف جنيه، داخل المعارض المصرية، وذلك عقب إعلان هيونداي وسيارات شيري وجيلي تغيرات جديدة في الأسعار.
وأبلغ الوكيل المحلي للعلامة التجارية جاك في، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي فرضت علي اسعار سيارات جاك داخل السوق المحلي خلال شهر نوفمبر لتواصل السيارات الارتفاع المستمر على مدار 11 شهرا من العام الجاري 2023.
أسعار جاك JS3 الجديدة كموديلات 2024 خلال نوفمبر
ونرصد في التقرير التآلي أسعار سيارات جاك JS3 داخل السوق المحلي وهي كالتالي:
يصل سعر أول فئة سمارت 824.900 ألف جنيه بدلًا من 774.900 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.
وكانت ثاني فئة توب لاين غير متوفرة.
مواصفات سيارات جاك JS3
زودت سيارات جاك بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 118 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن متر مع ناقل حركة CVT يوفر نقل القوة الي العجلات الأمامية للسيارة التي يمكنها الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 180 كم في الساعة، فيما يمكن تحقيق استهلاك وقود بواقع 6.5 لتر لكل 100 كم.
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