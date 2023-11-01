أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2024 خلال شهر نوفمبر

سيارات شيري، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري عن أسعار سيارات شيري داخل السوق المحلي شيري تيجو 7 موديل 2024، بالتزامن مع مطلع نوفمبر الجاري لعام 2023، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الشحن على السيارات وزيادة الطلب ونقص المعروض داخل السوق المحلي





أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2024 في نوفمبر



يصل سعر أول فئة 830 ألف جنيه بدلًا من 790 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



يصل سعر ثاني فئة 890 ألف جنيه بدلًا من 850 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات شيري تيجو 7



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زودت سيارات بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 145 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة مع عزم دوران 210 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة في الدقيقة.

وتحمل السيارة خزان وقود سعة 57 لتر وناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 سرعات مع جر أمامي. وتزود السيارة بتعليق أمامي ماكفرسون وحلفي مستقل متعدد الوصلات.



مواصفات وسائل أمان شيري تيجو 7

فرامل مهواة في الامام

وأقراص صلبة في الخلف.

عجلات ألومنيوم 18 بوصة وباور ستيرينج EPS.

ويتوفر للسيارة ايموبليزر وإنذار من السرقة ووسادتان هوائيتان مع فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل ونظام للتحكم في الجر ونظام ESP ومساعد الطرق المنحدرة ومثبت السيارات على الطرق المرتفعة وتذكير بحزام الأمان في الأمام وشاشة رصد الضغط في الاطارات وحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا رؤية خلفية مع تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف