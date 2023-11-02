أجبرها على الرذيلة، إحالة أوراق صاحب ورشة قتل زوجته للمفتي بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى، بإحالة أوراق صاحب ورشة خراطة إلى فضيلة مفتى الجمهورية للتصديق على حكم الإعدام له لقيامه بقتل زوجته " العرفى " بعد تعذيبها وإجبارها على ممارسة الرذيلة مع أصدقائه لجلبهم المخدرات له، وحددت المحكمة جلسة 26 نوفمبر الجارى للنطق بالحكم .



رفضت هيئة المحكمة دفاع المتهم بشأن انعدام مسؤوليته بسبب تناول المخدرات وإدمانه لها ونوهت المحكمة أن ذلك لا يدرأ المسؤولية عنه، ومن ثم وجب أخذه بأقصى قدرا من الشدة لاسيما وإن الثابت بالأوراق تعذيبه واحتجازه للمجنى عليها.



ترجع أوراق القضية عندما وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية تفيد قيام صاحب ورشة خراطة بقتل زوجته " العرفى " بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة.

تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليها ربة منزل 38 سنة، عثر على جثتها فى منزل بالطابق الأرضى ومقيدة بالحبال وتوجد آثار تعذيب على جسدها وتهشم فى الجمجمة وآثار تعدى جنسى عليها.



تم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على زوجها ويدعى " س ل م " 45 سنة وبتضيق الخناق عليه اعترف تفصيليا بارتكابة الواقعة بسبب إدمانه للمخدرات فطلب من زوجته ممارسة الرذيلة مع أصدقائه مقابل أن يحضروا له جرعات المخدرات فرفضت فقام بتقييدها بالحبال وتعدى عليها بالضرب المبرح وسمح لمروجي المخدرات ممارسة الرذيلة معها رغما عنها مقابل أن يحضروا له جرعات المخدرات حتى لفظت أنفاسها.

وأمام نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة اعترف المتهم تفصيليا بارتكابة الواقعة فأمرت النيابة بحبسة وتقديمه للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها السابق.

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