مقتل عامل على يد آخر بمنطقة شبرا الخيمة

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية ملابسات واقعة تعدى أحد الأشخاص على آخر، مما أودى بحياته بشبرا الخيمة وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب "متوفى إثر إصابته بجرح طعنى").

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (نقاش - مقيم بدائرة القسم)، طرف ثان: (مالك "فرش" لبيع الفاكهة بجوار منزل الأول - مقيم بدائرة القسم مُصاب بجرح قطعى بالرأس) بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب بسلاح أبيض "مطواة"، قام على إثرها الطرف الثانى بالطلب من المتوفى الوقوف لبيع الفاكهة بدلًا منه لحين عودته من المستشفى ولدى مشاهدة الأول له قام بالتعدى عليه أيضًا بسلاح أبيض محدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة فى الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.