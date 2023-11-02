كأس كاراباو، يلتقي ليفربول مع وست هام دور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية موسم 2023 -2024.

وتأهل 8 فرق لدور الثمانية ببطولة كأس كاراباو وهم وست هام وليفربول وتشيلسي وإيفرتون وفولهام ونيوكاسل يونايتد وميدلزبروه وبورت فايل.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس كاراباو

وأكد نادي ليفربول عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي، مواجهة وست هام يوم 18 ديسمبر المقبل في دور الثمانية لكأس كاراباو.

وشهدت مباريات دور الـ16 من كأس كاراباو مفاجآت بالجملة بعدما ودع مانشستر يونايتد البطولة على يد نيوكاسل بثلاثية نظيفة، كما ودع آرسنال بعدما خسر بثلاثية مقابل هدف أمام وست هام.

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وكان مانشستر سيتي غادر البطولة من دور الـ32 بعدما خسر من نيوكاسل يونايتد.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية الإنجليزية “ كأس كاراباو” عن التالي:

مباريات دور الثمانية من كأس رابطة الأندية الإنجليزية

إيفرتون ضد فولهام

تشيلسي ضد نيوكاسل

ليفربول ضد وست هام

ميدلزبروه ضد بورت فايل

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية “ كأس كاراباو” يوم 18 ديسمبر المقبل.

وتأهل فريق ليفربول للدور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين لهدف أمام بورنموث في اللقاء الذي أقيم في دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وأحرز كودي جاكبو يسجل الهدف الأول لليفربول فى الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

هدف ليفربول الاول جاء بعد خطأ دافعي في إبعاد الركنية لليفربول من مدافعي بورنموث، ليواجهها جاكوبو أمام المرمى مباشرة بتسديدة في شباك رادو حارس بورنموث.

وأحرز بورنموث هدف التعادل بعد عرضية من سكوت على القائم البعيد لتجد الكرة جاستن الذي يسدد بالرأس في مرمى كيليهر ويعلن عن تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 64.

أضاف داروين نونيز الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 70 بتسديدة متقنة في مرمى بورنموث.

وارتدى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، شارة القيادة الريدز أمام بورنموث.

وأشارت صحيفة ليفربول إيكو إلى أن صلاح يعيش ليلة تاريخية، كونها أول مباراة يرتدي فيها شارة قيادة ليفربول منذ البداية، وذلك في ظهوره الخامس ببطولة كأس الرابطة بقميص الريدز.

وخاض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام بورنموث بكلا من:

تشكيل ليفربول أمام بورنموث بدور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي



حارس المرمى: كيليهر

خط الدفاع: جو جوميز، كوانساه، جويل ماتيب، تسيميكاس

خط الوسط: هارفي إليوت، إندو، كورتيس جونز، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو