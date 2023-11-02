إسرائيل تعلن دخولها المرحلة الثالثة من حرب غزة

أعلنت إسرائيل دخولها المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، التي تتمثَّل في التوغل البري في الجزء الشمالي من القطاع، واصفةً إياها بأنها "عملية برية تتطلب قتالًا مكثفًا".

وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمكنت قواته من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس، منها معسكر تدريب عسكري ومستودعات ذخائر.

واشتملت المرحلة الأولى، على احتواء هجوم حماس، وتأمين جنوب إسرائيل، فيما تمثَّلت المرحلة الثانية، بحسب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، في "ضرب كل أنظمة الحركة بقوة ودقة، من البر والبحر والجو، عبر معلومات استخباراتية.

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ويأتي إعلان إسرائيل عددًا من الأهداف لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل، منها: محاولة الضغط على أهالي غزة للخروج إلى مناطق الجنوب وتوزيعهم بين مصر والأردن، إضافة إلى القضاء على حماس، وتفكيك البنية العسكرية وتدميرها، ثم ظهر هدف آخر تباعًا وهو تحرير الأسرى الإسرائيليين".

ومن خلال الهجوم البري الذي جاء على مراحل، نجحت إسرائيل في تحقيق عدد من أهدافها العسكرية، من بينها السيطرة على مساحات من الأراضي في شمال غزة، كما حققت حركة حماس عددًا من الأهداف السياسية، من بينها إظهار قدرتها على الصمود أمام القوات الإسرائيلية.

فالعمليات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة اعتمدت على الخداع الإستراتيجي بدخولها محاور عديدة بغرض الاستطلاع وكشف المنطقة، والتعرف على أماكن الأنفاق، ومعرفة نتائج القصف الجوي على الأرض، وضرب الكمائن التي تستخدمها حماس".

وبشأن العمليات الإسرائيلية وعلاقتها بحماس، اتسمت بالنوعية المحدودة، وليست عملية برية شاملة، وخلال الأيام الماضية حاولت إسرائيل دخول غزة من أماكن عديدة حتى الوصول إلى ببيت لاهيا، بغرض إخراج قوات حماس من الأنفاق للقضاء عليها، وعزل الجزء الشمالي لغزة عن الجنوب".

وينصب تركيز الجيش الإسرائيلي حاليًّا على قتال مسلحي حركة حماس في شمال غزة، لذا سيتحول هذا التركيز إلى الجزء الجنوبي من القطاع في مرحلة لاحقة.

أما حركة حماس، فأعلنت أنها تواجه عشرات الدبابات الإسرائيلية التي تحاول التقدم في محاور شمال غرب القطاع وجنوب مدينة غزة، مستخدمةً القذائف المضادة للدروع.