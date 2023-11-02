أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 2-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الخميس

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الخميس، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، سعر بلطي ممتاز كبير من 65 إلى 71 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، بلطي حجم متوسط بسعر من 53 إلى 63 جنيها، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الخميس

وسجل سعر قشر بياض من 85 إلى 105 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 110 جنيهات في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سبيط من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 130 جنيهًا إلى 260 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق، سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة خليجي سعر من 55 إلى 85 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

الكابوريا تسجل 210 جنيهات في سوق العبور اليوم الخميس

وتراوح سعر كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر كاليماري من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، سابيا من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 75 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا.

وسجل بربون متوسط الحجم من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز من 65 إلى 85 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، سمك دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الخميس

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الخميس، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 210 جنيهات إلى 310 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري كبير الحجم من 330 إلى 390 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط درجة 2 بسعر 220 إلى 320 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق، جمبري جامبو من 420 إلى 480 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري طازج صغير من 85 إلى 185 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الخميس، تراوح كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وقار من 75 إلى 125 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، مازليا من 30 إلى 50 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا

وسجل سعر كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.