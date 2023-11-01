الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يتراجع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر  أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 1-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الأربعاء، حيث تراوح سعر كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، سعر بلطي ممتاز كبير من 64 إلى 72 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، بلطي حجم متوسط بسعر من 53 إلى 63 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأربعاء

وسجل سعر قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق، سبيط من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 140 جنيهًا إلى 240 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق، سمك برانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيه، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، مكرونة خليجي سعر من 50 إلى 80 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق، سعر كاليماري من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق، سابيا من 180 جنيهًا إلى 280 جنيهًا، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55  إلى 75 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 40 إلى 50 جنيهًا.

وسجل بربون متوسط الحجم من 55 إلى 65 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون ممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، سمك دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا. 

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأربعاء

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 210 جنيهات إلى 310 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري كبير الحجم من 315 إلى 395 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط درجة 2 بسعر 220 إلى 300 جنيه، جمبري جامبو من 410 إلى 490 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق، جمبري طازج صغير من 90 إلى 190 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء، تراوح كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، وقار من 80 إلى 120 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، مازليا من 30 إلى 50 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا

وسجل سعر كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، شعور سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا،  سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 1-11-2023 في شوادر الدقهلية

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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 1-11-2023 في شوادر قنا

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