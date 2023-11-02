الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

تضامن الفيوم تنظم معرضا للأثاث والأدوات الكهربائية بالمجان

المعرض، فيتو
المعرض، فيتو

 قال طارق الشوربجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، إن المديرية نظمت معرضا جديدا لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في 5 قرى " دار السلام  - معصرة صاوي -المظاطلي - بندر طامية بمركز طامية - وقرية جبلة بمركز سنورس"، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، التي تعمل في محافظة الفيوم.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن المديرية تدعم مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، تماشيا مع مبادرة الدولة حياة كريمة، وهذه المعارض والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

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محتويات المعرض

 وتضمن المعرض أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات"، مشيرًا إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

 

أنشطة سابقة

وأوضح  أن الجمعية المشاركة بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل، غير القادرات، والاسر غير الأولي بالرعاية، ومساعدة شرائح كثيرة من  المجتمع تحتاج المساعدة،  كما ساعدت مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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