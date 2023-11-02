النشطاء يعلقون على الظهور الثاني لباسم يوسف مع مورجان: خلص الحكاية وكشف الحقيقة

باسم يوسف، مرة أخرى يعود اسم الإعلامي باسم يوسف لتصدر ترند مصر والعالم العربي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد اللقاء الذي أجراه مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان، والذي انتزع منه اعترافا بأحقية الشعب الفلسطيني في أرضه.

لقاء باسم يوسف مع بيرس مورجان يتصدر



لقاء باسم يوسف مع بيرس مورجان أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن النشطاء هاشتاج "باسم يوسف"، للتعبير عن إعجابهم ونقل بعض ملامح اللقاء، الذي دافع فيه باسم عن فلسطين، وأحقية الفلسطينيين في امتلاك والتواجد في أراضيهم، وعدم مغادرتها لأي مكان آخر.

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لقاء باسم يوسف وبيرس مورجان، فيتو

وعلق شيخ سمير خضر على أهم نقطة في لقاء باسم وبيرس مورجان فقال: "بيرس مورجان: لماذا لا تأخذ الدول العربية الفلسطينيين؟ باسم يوسف: ولماذا لا تأخذ إسرائيل ولاية فلوريدا؟!".

ورد سلامو محمد قائلًا: "الغرب أخبرونا لسنوات أنهم مع حقوق الإنسان وأن لديهم قيم وأخلاق والآن لا يستطيعون أن يقولوا حرفا لإسرائيل...! #باسم_يوسف".

باسم يوسف وإثبات ملكية الأرض بشجرة زيتون



أما إنجي عبود فأشادت بحديث باسم يوسف وخاصة بإثباته أحقية الفلسطينيين في أرضهم بطريقة بسيطة فقالت: "باسم يوسف وإثبات ملكية الأرض والحق فيها من خلال زيت الزيتون اللي الشجرة منها عمرها 600 سنة وتنتقل من جيل إلى آخر وأنه بمثابة إرث عائلي #باسم_يوسف".



وقالت بيلا ركبة: "#باسم_يوسف يلخص ما يحدث في فلسطين ويرد على سؤال #بيرس_مورجن لماذا لا تأخذهم أي دولة عربية بالجواب: "لماذا أمريكا لا تأخذ الإسرائيلين إلى فلوريدا؟"، ويتابع: إسرائيل أفسدت الغرب الذي يحتاج لسنوات للتعافي..".

أما لمياء أريج فقالت: "أقوى رسالة مبطنة من #باسم_يوسف، هذه هدية مني ومن زوجتي زيت زيتون من الضفة الغربية زوجتي دومًا تطلبه مني، وتؤكد أن يكون من الضفة الغربية، إنه أفضل زيت زيتون على الإطلاق والسبب أن أشجار الزيتون التي يستخلصونه منها عمرها أكثر من 600 عام، وتنتقل من جيل لآخر إنه بمثابة تراث عائلي".

باسم يوسف يتفوق على إسرائيل

وعلق معاذ فقال: "بعد ما حققت المقابلة الأولى بين بيرس مورجان مع باسم يوسف أكبر عدد مشاهدات في تاريخ قناة مورجان وهي 20 مليون مشاهدة خلال أسبوعين، اليوم كان في لقاء ثانية بين الاثنين تكلموا فيه عن القضية الفلسطينية…".

وعن أداء باسم يوسف قال محمد الكامل: "أداء #باسم_يوسف هايل هايل التفوق الإعلامى على إسرائيل وهزيمتهم فى لعبتهم وكشف الحقائق فرض على الجميع وصورة إسرائيل المزيفة المرسومة عبر سنوات فى الغرب سقطت وسط الأجيال الجديدة".

اللقاء الأول بين باسم يوسف ومورجان، فيتو



ورد د. محمد عجلان قائلًا: "لقاء «باسم يوسف» مع «بيرس مورجان» عقلاني وهادئ وذكي. ويجب أن نلتفت لنقطة مهمة وهي أنا باسم لا يوجه خطابه للعالم العربي الذي يعرف حقيقة الأزمة وجذورها، ولكنه يتوجه بخطابه للمواطن الغربي الذي لا يعرف الحقيقة التاريخية ولا تفاصيل الحاضر الأليم. برافو #باسم_يوسف #غزة_تنتصر".

وعلق محمد عامر الشهري قائلًا: "إنه أمر معقد وموضوع شائك.. باسم يوسف لـ بيرس مورجان: لجأت إلى الذكاء الاصطناعي وسألته: هل تستحق إسرائيل أن تكون حرة؟ كانت الإجابة "نعم، إسرائيل تستحق الحرية مثل الجميع". وأضاف #باسم_يوسف إذا كانت تستحق فلسطين أن تكون حرة؟ فرد الذكاء الاصطناعي "إنه أمر معقد وموضوع شائك".. باسم يوسف يتساءل: أمريكا لديها 50 ولاية لماذا لا يعطون إسرائيل أحدى الولايات؟ مثلًا فلوريدا! في أوروبا 44 دولة لماذا لا تحتوي إسرائيل؟ لماذا تريدون من الفلسطينيين أن يذهبوا إلى سيناء؟ ماكدونالدز قدمت الوجبات المجانية لقتلة الأطفال".

باسم يوسف سفير العرب

وعلقت رندا أحمد قائلة: "أنا في حيرة من أمري كمواطن أمريكي، لماذا يتعين على كل مرشح للرئاسة الأمريكية أن يقبل يده ويركع أمام أيباك #باسم_يوسف".

وقال محمد أبو الحجاج: "#باسم_يوسف خير سفير عالمى للعرب".

باسم يوسف يكشف لمورجان حق الفلسطينيين في أرضهم، فيتو



أما أميغو فرد قائلًا: “باسم يوسف لبيرس مورغان: الحرية تنعدم عندما تتحدث عن إسرائيل”.

وقال مصطفى محمد: "جزء عظيم من لقاء باسم يوسف مع بيرس مورجان بيرد بذكاء على سؤال ليه مصر مش بتستقبل أي فلسطيني ويستهزئ من الغرب ومنح ماكدونالدز وجبات للإسرائيلين بأنه يقول: "مفيش حاجة ممكن تخليك أكثر سعادة بعد قتل أطفال فلسطين من وجبة سعيدة مجانية".

