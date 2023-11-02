بيرس مورجان عن لقائه الثاني مع باسم يوسف: واحدة من أكثر المقابلات الاستثنائية التي أجريتها على الإطلاق

علق الصحفي والمذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان على لقائه الثاني الذي سجله مع الإعلامي المصري باسم يوسف.

وكتب بيرس مورجان في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: "هذه واحدة من أكثر المقابلات الاستثنائية التي أجريتها على الإطلاق، وليست كما ما يتوقعه أي شخص بعد أول لقاء ناري بيننا قبل أسبوعين".

وكان الإعلامي باسم يوسف انتهى من تسجيل حلقته مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان التي حل فيها ضيفًا عليه، للحديث عن القضية الفلسطينية والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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ونشر باسم يوسف في وقت سابق صورًا من كواليس الحلقة عبر حسابه على تويتر وكتب قائلًا: “حوار هادي وطويل عن مشكلة معقدة جدًّا بعيد عن الإفيهات وقصف الجبهات أو استجداء الريتش والمشاهدات، محاولة لإيصال صورة وفكر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الإطلاق. أتمنى إنه يكون حوار يعيش لفترة مش مجرد شيء وقتي أعتقد الحلقة حتتذاع بكرة”.

دعوة بيرس مورجان لـ باسم يوسف

وفي وقت سابق وجه المذيع البريطاني الشهير بيرس مورجان، الشكر للإعلامي الساخر المصري، باسم يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، داعيًا إياه للظهور معه مجددًا، في برنامجه قائلًا: "شكرًا باسم.. أود أن أجلس معك شخصيًّا في جولة ثانية، لديك صوت قوي ومهم في هذه الأزمة".

وجاء ذلك بعد منشور، نشره باسم على موقع “إكس”، يؤكد فيه احترامه لبيرس مورجان، قائلًا: "أنا لا أنشر هذا من أجل تسجيل نقاط على بيرس، أنا لا أتفق مع بيرس حول الكثير من الأشياء.. لكنني أحترمه في قدرته على استضافة الأشخاص ذوي الآراء المتعارضة، ومنحهم مساحة للتحدث، على الرغم من المحادثات الساخنة، والمقاطعات… بيرس: لا يعجبني رأيك ولكني أحترمك، آسف لسوء الفهم... ادعوني إلى لندن لإجراء مقابلة في الإستوديو. أنا أطير على الدرجة الأولى.. من يريد رؤية هذا؟"، ليرد عليه بيرس بأنه هو من سيذهب إليه في أمريكا للقائه.