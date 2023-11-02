تحالف دولي يتولى إدارة غزة.. وثيقة سرية تكشف عن تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة.. وتفاصيل عملية السلام بمشاركة أمريكية وأوروبية وعربية

حركت الأحداث الأخير فى قطاع غزة ومنذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، الحديث مجددًا عن الوطن البديل أو تهجير أهالى قطاع غزة والمقدر أعدادهم مليوني نسمة إلى وطن بديل، لكن سرعان ما انتبهت القيادة السياسية المصرية وحذرت من محاولة تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالى غزة وخرج الملايين من الشعب المصرى فى الميادين تأييدًا للقيادة السياسية ورفضا لتصفية القضية الفلسطينية.

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طوفان الأقصى

صفقة القرن

وعقب فشل المخطط الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية تحت ما يسمى بـصفقة القرن التى أعدها الرئيس الأمريكى السابق ترامب، خرجت العديد من المقترحات الأخرى المتمثلة فى إدارة مصر لقطاع غزة، ولكن أعلنت مصر رفضها القاطع لذلك المقترح ثم يليه مقترح إدراة المملكة السعودية لقطاع غزة ليظهر اليوم مقترح جدي يتمثل فى وثيقة سرية تم إعدادها من قبل ألمانيا تتضمن مقترحات بشأن وضع قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية ويشمل ذلك تشكيل تحالف دولي يتولى إدارة القطاع.

ترامب

وثيقة ألمانية

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه القطاع يتعرض لقصف وغارات جوية متواصلة يشنها طيران الإحتلال الإسرائيلي.

وتقترح الوثيقة أن يتم إدارة القطاع بالتعاون بين التحالف الدولي الذي سيتم تشكيله وبين الأمم المتحدة، وسيتولى "تأمين غزة"، على حد وصفها، إضافة إلى تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى القطاع.

وشككت الوثيقة في قدرة إسرائيل على القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" باستخدام الوسائل العسكرية بحسب شبكة "العربية / الحدث" الإخبارية.

حماس

تداعيات القصف العشوائي

اقترحت الوثيقة تنفيذ عمليات جراحية دقيقة في القطاع، كما حذرت من تداعيات القصف العشوائي الذي تنفذه إسرائيل في غزة.

وحذرت تلك الوثيقة من تداعيات القصف العشوائي، مع العمل على "تجفيف منابع دعم حركة حماس ماليا وسياسيا".

وقالت الوثيقة إن استقرار غزة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إطلاق عملية سلام بمشاركة أمريكية وأوروبية وعربية.

أبو مازن ونتنياهو

عملية سلام

يذكر أن هناك خلافات بين الدول الأوروبية حول موقفها من غزة خاصة فيما يتعلق بفتح ممرات إنسانية، وهو الأمر الذي استغرق النقاش فيه ساعات الأسبوع الماضي، خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، كما أنهم لم يتمكنوا من التوصل للاتفاق حول المطالبة بوقف إطلاق النار.

ويواصل جيش الإحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع هجومه البري، وكثف غاراته على كافة محاور القطاع.

غزة

أوضاع كارثية داخل القطاع

وتسبب القصف الإسرائيلي منذ الـ7 من أكتوبر حتى الآن في استشهاد نحو 9 آلاف فلسطيني، وإصابة أكثر من 23 ألفا آخرين، وتسبب قطع الماء والكهرباء والوقود في أوضاع كارثية داخل القطاع بحسب وصف المنظمات الإغاثية الدولية.



غزة