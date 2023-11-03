باحث يكشف أسباب دعم دول أمريكا الجنوبية القضية الفلسطينية

قال السيد شبل الكاتب والباحث السياسي، إن العديد من الأنظمة حول العالم تدعم القضية الفلسطينية، وترفض الممارسات الإجرامية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية.

الأنظمة اليسارية ضد التصعيد الإسرائيلي المستمر

وأشار الباحث إلى أن الانظمة اليسارية في أمريكا الجنوبية دومًا ما تكون في مقدمة داعمي القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل كان أمر متوقع لأنها اليوم تحت حكم لويس آرسي، وهو امتداد لنهج إيفو موراليس الذي قطع علاقاته أيضًا مع تل أبيب في ٢٠٠٩ لعدوانها على قطاع غزة.

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وتابع شبل: "دولتي كولومبيا وتشيلي، أيضًا تحت قيادة اليساريين جوستافو بيترو وجابرييل بوريك، وقد اتخذا قرارا باستدعاء سفيريهما في تل أبيب بسبب التصعيد المستمر في القطاع المحاصر"

وعن طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، أشار الباحث إلى أن هناك وجه عالمي للصراع العربي الصهيوني، وهناك العديد من الدول حول العالم تتضامن مع الحق العربي والفلسطيني، إما لأسباب إنسانية بحتة أو بسبب عداءها للبيت الأبيض الداعم الأبرز للكيان الإسرائيلي، مطالبا العرب بالتعامل مع ذلك والاستفادة منه، فالعالم ليس أوروبا وشمال أمريكا فقط.

كانت حكومة بوليفيا قد قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وأدانت الأعمال العدوانية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في هجماتها على قطاع غزة، وتصفها بأنها تهديد للسلام والاستقرار الدوليين" حسب نائب وزير خارجية بوليفيا.

ضحايا مجزرة جباليا في غزة

كانت وزارة الصحة في غزة كشفت حصيلة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مخيم جباليا وأكدت أنها تجاوزت 400 شهيد وجريح، والكثير من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض، وحسب شهود عيان حدثت مجزرة كبيرة في مخيم جباليا الذي يضم أكبر كثافة سكانية في القطاع.



جدير بالذكر أن جيش الاحتلال أعلن مساء الجمعة الماضي توسيع عملياته البرية داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقًا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة.

في نفس السياق، أعلن صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني أن المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود، ودعا سكيك "العالم إلى عدم ترك مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج مستشفى عن الخدمة".

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا إن المجتمع الدولي وكل المؤسسات ذات العلاقة، لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع الهجمات الإسرائيلية على مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في غزة، واعتبر خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة أن استهداف العاملين بمجال الرعاية الصحية ومرضى السرطان وتركهم ليموتوا واستهدافهم بالقنابل "يشكل جريمة حرب".