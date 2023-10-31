باحث سياسي: مقاطعة المنتجات الأجنبية تعزز ولاء المصريين للمنتج المحلي

قال السيد شبل الكاتب والباحث السياسي إن المصريين ينحازون بطبيعة الحال للمنتجات الوطنية لوعيهم بصعوبة تدبير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، كما يدعمون المستثمرين المحليين الذين لا ينزحون أرباحهم للخارج ويعيدون استثمارها داخل البلاد بالعملة الوطنية.

أسباب مقاطعة المنتجات الغربية في مصر

وأوضح الباحث أن ارتفاع معدل التأييد للقضية الفلسطينية وما تبعه من رفض للمنتجات الغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي سيؤدي إلى مزيد من الرواج للسلع والشركات الوطنية، بما سيصب في صالح الاقتصاد المصري.

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وتابع "أن جميع بلدان العالم تدعم منتجاتها الوطنية، حتى الولايات المتحدة سعت لفرض قيود على البضائع الصينية لحماية المنتج الأمريكي، وذلك تعارضًا عن شعارات حرية التجارة التي طالما روّج لها الغربيون، وبالمثل أوقف الأوربيون التعامل الاقتصادي مع روسيا بمجرد اندلاع الحرب الأوكرانية وتصنيف موسكو كعدو".

وعن مدى تأثير حملات المقاطعة طوال الأسابيع الماضية، أشار شبل إلى أن هناك تأثير ملحوظ لتلك الحملات ولا يستطيع أحد إنكاره، مؤكدًا قدرة المستثمرين المصريين على إنشاء ماركات وطنية عوضًا عن الماركات الغربية، وأن ما ينقصهم هو الثقة بأنفسهم وبذائقة الجمهور، خاصة أن العلامات التجارية الأجنبية بدأت تفقد قدرتها على منافسة الاستثمارات المحلية حتى بدون حملات المقاطعة.

ولاقت المنتجات المصرية المختلفة رواجا وانتعاشا فى مبيعاتها مع الإعلان عن تدشين حملات مقاطعة للسلع والخدمات المختلفة التي تدعم الكيان الصهيوني.

وتبادل المواطنون قوائم السلع المصرية البديلة للمنتجات الإسرائيلية والأمريكية والتى تدعم الكيان الصهيوني سواء السلع الأساسية أو المنظفات أو المشروبات وحتى بدائل المطاعم.

وتمكن الداعين إلى مقاطعة المنتجات المصرية إلى إيجاد بدائل كثيرة لكل سلعة، وخدمة أخرى مستوردة أو تدعم الكيان الإسرائيلي.

واعتبر البعض أن مقاطعة الجانب الأمريكى والإسرائيلى كرد على العدوان على قطاع غزة، يعد فرصة أمامنا للتخلي عن عقدة الخواجة وهي الاعتماد على كل هو ما هو مستورد من الخارج.

كما اعتبر المواطنون المشاركون فى المبادرة والمقاطعة أن “ منتجات صنع فى مصر” تنشط وتنال إعجاب أغلب المواطنين وأسعارها مناسبة للغاية ويجب الاعتماد عليها بصورة كبيرة لدعم الاقتصاد المحلى.

وأعلنت عدد من الشركات المحلية المنتجة فى مصر من بينها «دومتى» للمنتجات الغذائية دعمها للجانب الفلسطينى المساهمة 5% من قيمة مبيعاتها، للمخبوزات المختلفة إلى الجانب الفلسطيني فى ظل العدوان عليه وذلك لمدة شهر تقريبا.