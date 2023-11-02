الخميس 02 نوفمبر 2023
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رياضة

صراع إنجليزي على ضم صفقة برشلونة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

برشلونة، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن هناك اهتمام من جانب ناديا مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزية بضم بآرثر فيرميرين لاعب وسط رويال أنتويرب البلجيكي الذي يستهدف برشلونة الإسباني التعاقد معه منذ فترة طويلة.

واوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك مصادر من النادي البلجيكي أكدت أن  مانشستر يونايتد وليفربول يراقبان فيرميرين الذي حددت إدارة ناديه من 20 إلى 25 مليون يورو للتخلي عنه.

وتحدث المديران الرياضيان للفريقين، ديكو برشلونة ومارك أوفرمارس رويال انتويرب)، عن اللاعب خلال وجبة الغداء التي أُقيمت للمسؤولين قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

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منصب ميسي المحتمل في برشلونة 

من ناحية أخرى كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة بشأن احتمالية عودة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي إلى برشلونة في المستقبل.

وكان ميسي قد صرح عقب حفل الكرة الذهبية،: "لا أعتقد أنني سأعود لنادي برشلونة مدربا، فالتدريب لا يروق لي، إذا عدت لن أكون مديرا فنيا، لكن سأتعاون مع النادي".

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي يحلم بأن يصبح المدير الرياضي لنادي برشلونة يوما ما.

ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى ديسمبر 2025، وصرح خلال حفل الكرة الذهبية بأنه لا يعرف متى يريد أن يتوقف عن لعب كرة القدم.

 

وفاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

وعزز صاحب ال(36 عاما) تربعه على عرش الجائزة المرموقة، حيث فاز بها للمرة الثامنة في مسيرته، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي (5).

ميسي يسب مذيع إسباني شهير

وجه ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، سبابا لأحد المذيعين خلال حوار أجراه عقب الفوز بجائزة الكرة الذهبية في الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأجرى ميسي حوارا عبر الهاتف، مع المذيع الإسباني الشهير إيباي لانوس أحد رواد الألعاب الإلكترونية، والصديق المقرب من البرغوث.

ونشرت شبكة "أوليه" الأرجنتينية فيديو الواقعة، حيث قال إيباي: "تهانينا ومبروك لك ليو.. أتمنى أن تستمتع بالكرة الذهبية كثيرًا".

ورد ميسي: "شكرًا.. لكن أنا غاضب منك، لم يعجبني ما فعلته في ذلك اليوم"، وهنا سأله إيباي: "ما الأمر؟".

قال ميسي: "أرسلت لك رسالة فقرأتها أمام الجمهور بأكمله. لن أرد عليك الآن، لأنك تجعل كل شيء علنيا. ليس لديك خصوصية. رددت عليك بشكل جيد وبمزاج جيد، وأنت تقرأها أمام الجميع".

ودافع إيباي عن نفسه: "لقد حجبت صورة الرسالة في كل الأحوال"، لكن ميسي قال ضاحكا: "لم تظهرها لكنك قلتها.. في المرة المقبلة لن أرد عليك، سأتجاهلك بعد الآن".

 

ميسي ردًا على صحفي أعلن اقتراب عودته إلى برشلونة: تكذب مرة أخرى

الكشف عن منصب ميسي المحتمل في برشلونة

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