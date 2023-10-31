الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

ميسي ردًا على صحفي أعلن اقتراب عودته إلى برشلونة: تكذب مرة أخرى

ليونيل ميسي، فيتو
ليونيل ميسي، فيتو

هاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أحد الصحفيين المقربين من نادي برشلونة، بعد إعلانه اقتراب أفضل لاعب في العالم من العودة إلى برشلونة عقب جلسة مع خوان لابورتا رئيس النادي خوان لابورتا.

كان ميسي متواجدًا في حفل مجلة "فرانس فوتبول" مساء أمس الإثنين، في فرنسا، حيث حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، كما تواجد خوان لابورتا في الحفل نفسه، خاصة أن فريق برشلونة للسيدات فاز بجائزة أفضل نادِ من تلك الفئة في العالم لهذا العام، كما فازت اللاعبة أيتانا بونماتي بالكرة الذهبية.

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وزعم الصحفي الشهير جيرارد روميرو، المُقرب من برشلونة، أن لابورتا وميسي اجتمعا في نهاية الحفل، وقام الرئيس بشكر ميسي على كلماته وبحثا عن الطريقة الأفضل لتكريم اللاعب، إلا أن ميسي أعاد نشر ذلك الخبر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "أنت تكذب مرة أخرى".

واضطر جيرارد روميرو إلى الاعتذار بعد ذلك، حيث كتب: "أعتذر للجميع ألف مرة، لقد تم خداعي مرة أخرى بشئ متعلق بـ ليو، أنا آسف، أتقبل كل ما تقوله لي اليوم وأعدك بأننا سنعمل على ضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى، اعتذارات".

من ناحية أخرى، احتفل ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية خلال تدريبات فريقه الأمريكي.

ونال ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في تاريخه كرقم قياسي غير مسبوق.

وكان ميسي قد صرح عقب حفل الكرة الذهبية، أمس الإثنين: "لا أعتقد أنني سأعود لنادي برشلونة مدربا، فالتدريب لا يروق لي، إذا عدت لن أكون مديرا فنيا، لكن سأتعاون مع النادي".

منصب ميسي المحتمل في برشلونة 

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي يحلم بأن يصبح المدير الرياضي لنادي برشلونة يوما ما.

ويرتبط ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى ديسمبر 2025، وصرح خلال حفل الكرة الذهبية بأنه لا يعرف متى يريد أن يتوقف عن لعب كرة القدم.

وفاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2023.

وعزز صاحب ال(36 عاما) تربعه على عرش الجائزة المرموقة، حيث فاز بها للمرة الثامنة في مسيرته، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي (5).

ميسي بعد الفوز بالكرة الذهبية: سأظل أحب برشلونة طوال حياتي

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ميسي ليونيل ميسي خوان لابورتا برشلونة الكرة الذهبية

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