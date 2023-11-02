الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

انطلاق النسخة العاشرة من مسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم، الأحد المقبل

جامعة الفيوم، فيتو
جامعة الفيوم، فيتو

 قال رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتة، إن النسخة العاشرة من مهرجان أمير الشعراء، تنطلق الأحد  المقبل بمشاركة جميع كليات الجامعة، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

 

 كلية الزراعة

 وفي سياق آخر قال الدكتور محمود عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، إن الكلية بها 8 برامج تشمل جميع التخصصات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إضافة برامج جديدة تشمل البايوتكنولوجي، وسلامة الغذاء، والاستزراع السمكي، وزراعة الصوبات والمحميات، بما يمنح الطلاب والخريجين المزيد من المعرفة والتعامل الجيد مع التطورات العلمية الحادثة في كافة المجالات، جاء ذلك أثناء احتفال الكلية باستقبال الطلاب الجدد.

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ووجه عميد الكلية، الطلاب إلى أهمية أداء واجبهم تجاه وطنهم، وأهمية التحصيل الدراسي أولا بأول، وبذل المزيد من الجهد ومواصلة التعلم، وكذلك ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، والمشاركات المجتمعية، لتكون فترة الدراسة الجامعية من الفترات المثمرة في حياته.

لافتا إلى أن الطالب هو أساس العملية التعليمية والتي تعتمد على المحاور البحثية والخدمة المجتمعية بجانب الجوانب التعليمية، مؤكدًا إدارة الكلية تتيح كافة الأدوات التي تهدف إلى الارتقاء وتطوير إمكانيات أبنائها من الطلاب على المستوى الشخصي والتعليمي والمهني.

 

المشاركة في التنمية

 وأشار إلى أن طلاب كلية الزراعة يجب عليهم المشاركة في تنمية وتطوير الوطن، وخاصة أن المقررات الدراسية بالكلية تتيح لهم العمل في كل المجالات الاقتصادية والبحثية والزراعية، موجهًا الطلاب بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية التي لا تعيق أبدًا التفوق الدراسي، كما على الطالبات المشاركة كذلك، وخاصة أن الكثير ممن تولين رئاسة اتحاد الطلاب بالكلية من الطالبات.

وتابع  أن الأنشطة الطلابية في المجالات الثقافية والاجتماعية والجوالة والأسر، والتي تعمل على تنمية واكتشاف المواهب المختلفة واكتساب المهارات الذاتية وبناء الشخصية المختلفة سواء فيما يتعلق بإدارة الوقت والتواصل والإبداع والقيادة.

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