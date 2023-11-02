الإسكان تطرح وحدات تجارية للبيع بالمزاد العلني

تعقد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية جلسة بالمزاد العلني لبيع 10 محال تجارية وصيدلية أخرى بمدينة العاشر من رمضان يوم الثلاثاء الموافق 21/ 11/ 2023.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليتين في مواعيد العمل الرسمية.

ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص) بالإضافة إلى (١٪ مصاريف إدارية و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاثة أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1 % وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.

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تفقد اللواء أركان حرب مهندس حسن عبد الشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مشروع تطوير حديقة الأزبكية، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير على أرض الواقع، ووضع الحلول المناسبة للتغلب على معوقات التنفيذ، وذلك في إطار متابعة مشروعات تطوير القاهرة الخديوية.

واستمع اللواء أركان حرب مهندس/ حسن عبدالشافي، ومرافقوه، إلى شرح مفصل عن تطوير مفردات الحديقة، حيث تم الانتهاء من جميع المنشآت الخاصة بالحديقة والمرافق الرئيسية، وجار تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والزراعات، كما زاروا مبنى نادي السلاح والذى يُعد من أقدم الأندية في الشرق الأوسط، واستعرضوا خطة التطوير المقترحة، لاستعادة القيمة المعمارية والتراثية للمبنى.

واطلع مستشار رئاسة الجمهورية ومرافقوه على تصميم منطقة أكشاك الكتب الجديدة على حدود الحديقة، والتي تم تصميمها من خلال مسابقة معمارية بين طلاب الجامعات المصرية، بجانب مناقشة مقترح تطوير المنطقة المحيطة بالحديقة، متمثلة في ميدان الأوبرا، وتطوير جراج ميدان الأوبرا، وتنظيم تواجد الباعة الجائلين.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مشروع تطوير حديقة الأزبكية، يشمل (البحيرة - النافورة الأثرية - المسرح الروماني - البرجولة - الكافتيريا - المطعم - الأسوار - غيرها)، وتعد حديقة الأزبكية من أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، وتم تنفيذها فى القرن التاسع عشر فى عهد الخديوي إسماعيل، ويتم تطويرها حاليًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية.

قررت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، غلق باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات للمواطنين منخفضى الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، وذلك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن عدد طلبات المواطنين المتقدمين للتحويل وصل إلى 3493 طلبًا، وجاء المحولون لمدينة حدائق أكتوبر (نموذج ٩٠ مترا) في المقدمة بواقع 2285 طلب تحويل، ثم المحولون لمدينة أكتوبر الجديدة - غرب المطار (نموذج ٩٠ مترا) بواقع 736 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة السادات من مركز قويسنا بواقع 180 طلب تحويل، ثم يليهم من حولوا لمركز بني سليمان (خلف الشونة) بواقع 158 طلب تحويل، ثم من قاموا بالتحويل لمدينة العلالمة بواقع 75 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة السادات من مدينة أشمون بواقع 59 طلب تحويل.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك عدة شروط للتحويل ومنها عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وعدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، وانطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم، وعدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

وأكدت أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقًا للترتيب الآتي، أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثانيًا: المتزوج، وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثالثًا: الأعزب، وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن خطوات التحويل بسيطة، حيث يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني، ثم ا

كما شددت مي عبد الحميد على سريان كل أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها في كراسة شروط الحجز بالإعلان، واعتبارها جزءً لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي""، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: ، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط ، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط ، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز.

وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط ، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.