الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

القابضة للمياه،فيتو
القابضة للمياه،فيتو

 يتسائل الكثير من المواطنين عن كيفية رفع شكواهم عن خدمات المياه والعمل على حلها والتعامل معها.

ونستعرض خطوات التواصل مع شركات المياه وتقديم الشكاوي كالتالي:

- الاتصال بالخط الساخن برقم 125 من أي تليفون أرضي بمختلف محافظات الجمهورية.

- التقدم بأي شكوى عبر الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- التقدم بشكوى عبر مكاتب خدمة العملاء التابعة لشركات المياه والرد على المواطن خلال 48 ساعة على أكثر تقدير.

Advertisements

- تشكيل لجان معاينة للتأكد من سلامة عدادات المياه وعدم وجود تسريب.

- حساب فاتورة استهلاك المياه، على قدر وحجم الاستهلاك الشهري، عبر الموقع الإلكتروني للشركة القابضة.

 وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن الشركة نجحت فى توفير قطع موفرة للاستهلاك بتكلفة 35 مليون جنيه تم توزيعها على مراكز خدمة العملاء، ونظر لإقبال المواطنين عليها تقرر اعتماد 35 مليون إضافية لشراء دفعة ثانية.

وقال إن القطع الموفرة توفر أكثر من 50% من قيمة الاستهلاك، مما يساعد على خفض قيمة فواتير الاستهلاك على المواطنين ونجحت الحملات الإعلامية فى توعية المواطنين بضرورة الاعتماد عليها فى المساكن الخاصة والمساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية فى إطار الحفظ على كل نقطة مياه.

 وأوضح أن الشركة مستمرة فى حملات التوعية توفير القطع الموفرة بمراكز خدمة العملاء على مستوى محافظة القاهرة، لمساعدة المواطنين فى الاعتماد عليها بشكل أساسى  وتركيبها لدعم حملات ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى أعمال الصيانة المجانية التى تقوم بها الشركة وتدريب المواطنين على أعمال السباكة من خلال تدريبهم وتوفير المعدات اللازمة لهم لأعمال الصيانة، واستمرار الحملات بالتنسيق الكامل مع وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والثقافة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكنيسة والاستعانة بالشخصيات المؤثرة فى المجتمع، لإلقاء المحاضرات والمشاركة فى الندوات وتفعيل دور جمعية المجتمع المدنى والتى يشارك فيها العديد من الشخصيات العامة بالتنسيق مع محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا أعمال المرافق، مشددا على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والجودة والمواصفات الهندسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور عاصم الجزار القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ترشيد الاستهلاك رئيس شركة مياه الشرب

مواد متعلقة

رد مفحم من أمين الفتوى على المشككين في موعد أذان الفجر في مصر

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بالوفرة في الرزق والبركة في الحياة

امتيازات جديدة وعقوبات رادعة، النص الكامل لتعديل قانون المسنين  

المشاط: تمويل تنموي من البنك الآسيوي بـ250 مليون يورو لمترو أبوقير بالإسكندرية

استثماراتها 10 تريليونات دولار، خزينة معلومات عن شركة «بلاك روك» بعد زيارة العاصمة الإدارية

188 مشروع قانون و44 اتفاقية، كشف حساب البرلمان في دور الانعقاد الثالث

تفاصيل محاكمات الأسبوع المقبل.. يحيى حسين عبد الهادي والمتهم بدهس حفيد شريفة فاضل «الأبرز»

الرئيس السيسى و9 سنوات من الإنجازات في قطاع التجارة الخارجية.. والصادرات المصرية غير البترولية تسجل 35.7 مليار دولار خلال 2022

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

الدوري الإفريقي، جماهير الأهلي تتزين بعلم فلسطين قبل التوجه لاستاد القاهرة

وزيرة الهجرة تستقبل عازر ساويرس رجل الأعمال المصري الفنلندي لبحث فرص الاستثمار بمصر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

بعد بلوغها سن الـ18، وريثة عرش إسبانيا تقسم يمين الولاء للدستور

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية