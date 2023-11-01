خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

يتسائل الكثير من المواطنين عن كيفية رفع شكواهم عن خدمات المياه والعمل على حلها والتعامل معها.

ونستعرض خطوات التواصل مع شركات المياه وتقديم الشكاوي كالتالي:

- الاتصال بالخط الساخن برقم 125 من أي تليفون أرضي بمختلف محافظات الجمهورية.

- التقدم بأي شكوى عبر الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- التقدم بشكوى عبر مكاتب خدمة العملاء التابعة لشركات المياه والرد على المواطن خلال 48 ساعة على أكثر تقدير.

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- تشكيل لجان معاينة للتأكد من سلامة عدادات المياه وعدم وجود تسريب.

- حساب فاتورة استهلاك المياه، على قدر وحجم الاستهلاك الشهري، عبر الموقع الإلكتروني للشركة القابضة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن الشركة نجحت فى توفير قطع موفرة للاستهلاك بتكلفة 35 مليون جنيه تم توزيعها على مراكز خدمة العملاء، ونظر لإقبال المواطنين عليها تقرر اعتماد 35 مليون إضافية لشراء دفعة ثانية.

وقال إن القطع الموفرة توفر أكثر من 50% من قيمة الاستهلاك، مما يساعد على خفض قيمة فواتير الاستهلاك على المواطنين ونجحت الحملات الإعلامية فى توعية المواطنين بضرورة الاعتماد عليها فى المساكن الخاصة والمساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية فى إطار الحفظ على كل نقطة مياه.

وأوضح أن الشركة مستمرة فى حملات التوعية توفير القطع الموفرة بمراكز خدمة العملاء على مستوى محافظة القاهرة، لمساعدة المواطنين فى الاعتماد عليها بشكل أساسى وتركيبها لدعم حملات ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى أعمال الصيانة المجانية التى تقوم بها الشركة وتدريب المواطنين على أعمال السباكة من خلال تدريبهم وتوفير المعدات اللازمة لهم لأعمال الصيانة، واستمرار الحملات بالتنسيق الكامل مع وزارات الأوقاف والشباب والرياضة والثقافة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكنيسة والاستعانة بالشخصيات المؤثرة فى المجتمع، لإلقاء المحاضرات والمشاركة فى الندوات وتفعيل دور جمعية المجتمع المدنى والتى يشارك فيها العديد من الشخصيات العامة بالتنسيق مع محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا أعمال المرافق، مشددا على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والجودة والمواصفات الهندسية.